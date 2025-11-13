Ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ είπε στον Τζέφρι Έπσταϊν και στη Γκισλέιν Μάξγουελ «δεν αντέχω άλλο», όταν ενημερώθηκε για πρώτη φορά πριν από 14 χρόνια ότι μια βρετανική εφημερίδα επρόκειτο να δημοσιεύσει ένα άρθρο για αυτούς τους τρεις.

Η ηλεκτρονική αλληλογραφία του με το ζευγάρι που ζούσε στις ΗΠΑ ήταν μεταξύ των εγγράφων από την περιουσία του καταδικασμένου σεξουαλικού εγκληματία Έπσταϊν που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων που αναφέρουν τον Ντόναλντ Τραμπ.

Η απάντηση του πρώην πρίγκιπα ήρθε μετά την προώθηση ενός email με δικαίωμα απάντησης που η Mail on Sunday είχε στείλει στη Μάξγουελ τον Μάρτιο του 2011, στο οποίο γίνονταν πολλοί ισχυρισμοί για τον Άντριου.

Σύμφωνα με τα αρχεία που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη, η απάντηση του Άντριου έχει ως εξής: «Τι είναι όλα αυτά; Δεν ξέρω τίποτα για αυτό! Πρέπει να το πείτε, σας παρακαλώ. Αυτό δεν έχει ΚΑΜΙΑ σχέση με μένα. Δεν αντέχω άλλο».

Η τελευταία διαρροή έρχεται μετά από αίτημα των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο των ΗΠΑ προς τον Άντριου να απαντήσει σε ερωτήσεις στο πλαίσιο της έρευνας για τον Έπσταϊν, ο οποίος πέθανε στη φυλακή το 2019 ενώ περίμενε τη δίκη του για αδικήματα σεξουαλικής διακίνησης.

Ο δημοκρατικός βουλευτής της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής, Σουχάς Σουμπραμανιάμ, δήλωσε στο BBC Two’s Newsnight ότι ο Άντριου δεν είχε ακόμη απαντήσει στην πρόσκληση της Επιτροπής να καταθέσει ενώπιόν της.

Είπε ότι ο πρώην πρίγκιπας «δεν χρειάζεται να επιβιβαστεί σε αεροπλάνο για να καταθέσει, μπορεί να το κάνει εξ αποστάσεως».

Η Βιρτζίνια Τζιουφρέ, μια από τις πιο γνωστές γυναίκες που κατηγόρησε τον Έπσταϊν, ισχυρίστηκε ότι ο Άντριου είχε σεξουαλικές σχέσεις μαζί της τρεις φορές όταν ήταν έφηβη.

Ο Άντριου, ο οποίος αρνήθηκε τις κατηγορίες, κατέληξε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό με την Τζιουφρέ το 2022, ο οποίος δεν περιλάμβανε καμία παραδοχή ευθύνης ή συγγνώμη.

Του αφαιρέθηκαν όλοι οι τίτλοι του νωρίτερα αυτό το μήνα, αφού οι μεταθανάτιες αναμνήσεις της Τζιουφρέ έριξαν νέο φως στις σχέσεις του Άντριου με τον Έπσταϊν και τη Μάξγουελ.

Πηγή: BBC