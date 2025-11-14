Αντιδράσεις προκάλεσε η δήλωση του «γαλάζιου» βουλευτή, Δημήτρη Κυριαζίδη, ο οποίος είπε σε τηλεοπτική εκπομπή, πως υπάρχει η αίσθηση στην κοινωνία, ότι οι βουλευτές με τον μισθό των 5.000 ευρώ διασφαλίζουν τα πάντα και πως ο ίδιος δυσκολεύεται με αυτό το ποσό να τα βγάλει πέρα, γιατί έχει τέσσερα παιδιά και συμπληρώνει το εισόδημα η σύζυγός του.

«Η βουλευτική αποζημίωση είναι 5.000. Σας λέω μου μένουν 1.800 ευρώ. Αυτή είναι μία σκληρή πραγματικότητα. Ευτυχώς η σύζυγός μου δουλεύει» είπε θέλοντας να μοιραστεί με τον κόσμο την… σκληρή πραγματικότητα που βιώνει ένας πολιτικός στην Ελλάδα το 2025. «Έχουμε την αίσθηση για τους βουλευτές έξω, από την κοινωνία, ότι πλέον έχουν μία βουλευτική αποζημίωση, που διασφαλίζουν τα πάντα. Η βουλευτική αποζημίωση είναι 5.000, 1.000 ευρώ κρατάει το κόμμα. Εγώ έχω τώρα γραφείο πολιτικό στη Δράμα, ρεύματα, έτσι για να συνεννοηθούμε, θέρμανση, όλα αυτά, βενζίνες. Το χιλιάρικο υπό την έννοια αυτή, έχει φύγει», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Κυριαζίδης.

«Ζω στην Αθήνα, έτσι; Δεν θα πρέπει, φαγητό δε θα πρέπει να φάω; Σας λέω μου μένει 1.800 ευρώ. Αυτή είναι μία σκληρή πραγματικότητα. Για να μην έχουμε μία αίσθηση, ότι ξέρετε κάτι οι βουλευτές κτλ.», είχε πει επίσης. Μάλιστα, ο βουλευτής Δράμας ανέφερε, πως ο μόνο ο δικός του μισθός δεν θα έφθανε για να βιοποριστεί η οικογένεια του.

Άμεση ήταν η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος σε ανακοίνωσή του αναφέρει: «Ένα “δράμα” ξεδίπλωσε σήμερα στις τηλεοπτικές οθόνες ο βουλευτής της ΝΔ, Δημήτρης Κυριαζίδης, που είπε ότι «δεν βγαίνει» με την βουλευτική αποζημίωση των 5.000 ευρώ το μήνα. Οι άνθρωποι δεν έχουν καμία επαφή με την πραγματικότητα. Δεν χρειάζεται να σχολιάσουμε κάτι άλλο», ανέφερε σε ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ.

Ο βασικός μισθός στην Ελλάδα πάντως ανέρχεται στα 880 ευρώ μικτά, ενώ χιλιάδες συνταξιούχοι ζουν με μία σύνταξη των 700 ευρώ. Ο Δημήτρης Κυριαζίδης πάντως φαίνεται πως ξέρει τον τρόπο να προκαλεί, καθώς πριν από 7 μήνες είχε προβεί σε ομοφοβικές δηλώσεις κατά του Στέφανου Κασσελάκη και σε χυδαία επίθεση κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία μάλιστα τον οδήγησε και εκτός Νέας Δημοκρατίας, στην οποία επανήλθε τον περασμένο Οκτώβριο.