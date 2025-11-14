Στο εδώλιο του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου κάθισε μία κάτοικος Βόλου, η οποία κατηγορείται για ενδοοικογενειακή απειλή και για σωματική βλάβη, καθώς απείλησε την ηλικιωμένη μητέρα της λέγοντας «θα σε σκοτώσω» και την χτύπησε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να διακομιστεί στο νοσοκομείο.

Όπως ανέφερε κατά τη διάρκεια της κατάθεσής της η ηλικιωμένη γυναίκα, εδώ και χρόνια δεν έχουν καλές σχέσεις με την κόρη της, με το παιδί της να μην διατηρεί επικοινωνία και με τα άλλα μέλη της οικογένειας. Η κατηγορούμενη μαζί με τα παιδιά της διαμένει στον πρώτο όροφο κατοικίας, ενώ η καταγγέλλουσα με την άλλη κόρη της στο ισόγειο. Με αφορμή την πρόθεσή τους να καθαρίσουν το υπόγειο του σπιτιού, ξέσπασε νέα διαμάχη, με την κατηγορούμενη να της στέλνει μηνύματα στο κινητό, απειλώντας την και λέγοντάς της ότι «θα γίνει ο τάφος σου».

Η ηλικιωμένη δεν απάντησε, αλλά χθες τα πράγματα ξέφυγαν, καθώς η γυναίκα που εργάζεται ως ιδιωτική υπάλληλος σε κατάστημα, φέρεται να της επιτέθηκε και να τη χτύπησε στο πρόσωπο, όταν βρισκόταν στο υπόγειο. «Μου όρμηξε και με έσπρωξε λέγοντάς μου ότι θα σε σκοτώσω και με χτύπησε στο πρόσωπο. Έχασα την ισορροπία μου και έπεσα κάτω, ενώ μου έφυγαν και τα γυαλιά οράσεως, τα οποία και τα πάτησε» ανέφερε η ηλικιωμένη. Όπως εξήγησε, το υπόγειο έχει κατηφορικό τσιμεντένιο πάτωμα 3 μέτρων. Χτύπησε στο κεφάλι και τον αυχένα και κόπηκε στο χέρι της.

Η μηνύτρια είπε, πως επειδή είχε υποβληθεί σε αρθροπλαστική στο γόνατο, δεν μπορούσε να σηκωθεί χωρίς βοήθεια. Έτσι, τηλεφώνησε στην Άμεση Δράση καταγγέλλοντας το γεγονός και τελικά κατάφερε να τη βοηθήσει ένας αστυνομικός, που έφτασε στο υπόγειο. Η γυναίκα υποστήριξε επίσης, ότι για πρώτη φορά της επιτέθηκε η κόρη της και πως δεν διατηρούν καμία επαφή μεταξύ τους. Δήλωσε πως τη φοβάται, αλλά εμφανίστηκε πρόθυμη να της δώσει μια ευκαιρία, ώστε να επανορθώσει, ζητώντας από την έδρα να μην την καταδικάσει. Ισχυρίστηκε ότι η κόρη της και μια από τις εγγονές της αντιμετωπίζουν κάποια ψυχική διαταραχή και χρειάζονται βοήθεια.

Ο συνήγορος της κατηγορούμενης μίλησε για ένα μεμονωμένο περιστατικό, και πως η κόρη δεν είχε πρόθεση να της προκαλέσει φόβο με τα μηνύματα που της έστειλε. Το δικαστήριο πρότεινε να υπαχθούν στη διαδικασία της ποινικής διαμεσολάβησης, κάτι που το δέχθηκαν και οι δύο πλευρές. Μέχρι τις 20 Νοεμβρίου όταν και θα πραγματοποιηθεί η διαδικασία, επιβλήθηκε στην κόρη ο όρος της μη επικοινωνίας με κάθε τρόπο με την παθούσα.