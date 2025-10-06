Στον Ωρωπό συνελήφθη το βράδυ της Κυριακής 5 Οκτωβρίου ένας 47χρονος, ο οποίος κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία και πρόκληση σωματικών βλαβών.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λίγο μετά τις 23:00 ο άνδρας μετέβη στο σπίτι όπου διαμένει η 38χρονη πρώην σύντροφός του. Εκεί, αφού τραυμάτισε ελαφρά τόσο την ίδια όσο και τον νυν σύντροφό της, την άρπαξε και τη μετέφερε στην οικία του, όπου την κλείδωσε.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και ειδικός διαπραγματευτής της ΕΛΑΣ. Μετά από λίγη ώρα ο 47χρονος άνοιξε την πόρτα, απελευθέρωσε τη γυναίκα και παραδόθηκε στους αστυνομικούς, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψή του.