Μία νέου τύπου τηλεφωνική απάτη φαίνεται πως προκαλεί αναστάτωση στα Τρίκαλα καθώς όπως αναφέρει το trikalaopinion.gr, τις τελευταίες ημέρες, δεκάδες πολίτες καταγγέλλουν ύποπτες κλήσεις από επιτήδειους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του τοπικού μέσου, άγνωστοι καλούν Τρικαλινούς παρουσιάζοντας ψευδή σενάρια, όπως δήθεν ενεργοποίηση παλιών μετοχών, καταβολή επιδόματος για τα Χριστούγεννα ή άλλες οικονομικές παροχές, προκειμένου να αποσπάσουν προσωπικά στοιχεία και ευαίσθητα δεδομένα των θυμάτων.

Οι κλήσεις φέρονται να γίνονται από διαφορετικούς αριθμούς, ενώ οι επιτήδειοι χρησιμοποιούν πειστική γλώσσα και πιεστικό τόνο, προσπαθώντας να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών. Οι αναφορές αυξάνονται καθημερινά, με τα περιστατικά να εντοπίζονται σε διάφορες περιοχές του νομού, από την πόλη των Τρικάλων έως τα χωριά.

Οι αρχές εφιστούν την προσοχή των πολιτών, υπενθυμίζοντας πως καμία υπηρεσία ή οργανισμός δεν ζητά προσωπικά στοιχεία μέσω τηλεφώνου, πόσο μάλλον για υποτιθέμενα μερίσματα ή επιδόματα.