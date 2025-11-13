Φέτος, οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα θα δουν λίγο νωρίτερα στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς το δώρο Χριστουγέννων. Αυτό συμβαίνει επειδή η προθεσμία για την καταβολή του δώρου είναι η 21η Δεκεμβρίου, ημερομηνία που φέτος πέφτει Κυριακή. Έτσι, η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι η καταβολή του δώρου Χριστουγέννων είναι υποχρεωτική για όλους τους εργοδότες.

Πώς υπολογίζεται το δώρο

Το δωρο Χριστουγέννων υπολογίζεται με βάση τον τύπο αμοιβής του εργαζομένου: μισθός ή ημερομίσθιο. Η περίοδος αναφοράς ξεκινά 1 Μαΐου και ολοκληρώνεται 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Οι εργαζόμενοι που εργάστηκαν αδιάλειπτα σε όλη την περίοδο δικαιούνται το πλήρες δώρο, που αντιστοιχεί σε έναν μηνιαίο μισθό ή 25 ημερομίσθια.

Όσοι εργάστηκαν μέρος της περιόδου λαμβάνουν αναλογικό ποσό, με βάση τον κανόνα ότι κάθε 19 ημέρες εργασίας αντιστοιχούν σε 2/25 του μισθού ή 2 ημερομίσθια.

Η βάση υπολογισμού είναι οι αποδοχές της 10ης Δεκεμβρίου. Σε περίπτωση που η σύμβαση λήξει νωρίτερα, υπολογίζονται οι αποδοχές της ημέρας λύσης.

Παράλληλα, το ΚΕ.Π.Ε.Α. παρέχει online εφαρμογή για τον υπολογισμό του δώρου, δίνοντας τη δυνατότητα στους εργαζόμενους να γνωρίζουν το ποσό που δικαιούνται.

Χρόνοι που συνυπολογίζονται στο Δώρο των Χριστουγέννων

Να επισημάνουμε ωστόσο ότι δεν αφαιρείται αλλά λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του Δώρου Χριστουγέννων ο χρόνος υποχρεωτικής αποχής από την εργασία των γυναικών πριν και μετά τον τοκετό.

Tο χρονικό διάστημα κατά το οποίο εργαζόμενος σπουδαστής έλαβε άδεια προκειμένου να συμμετάσχει σε εξετάσεις τη σπουδαστική άδεια.

Ο χρόνος άδειας λουτροθεραπείας, εφόσον υπάρχει γνωμάτευση από ασφαλιστικό οργανισμό.

Σε περίπτωση ασθένειας αφαιρούνται μόνο οι ημέρες που έλαβε επίδομα ασθενείας απ τον Ασφαλιστικό Φορέα Παράδειγμα: Αν ένας μισθωτός απουσίασε από την εργασία του λόγω ασθένειας 60 μέρες και πήρε επίδομα ασθένειας από το Ασφαλιστικό του Ταμείο μόνο για 40 ημέρες, θα αφαιρεθούν από το χρονικό διάστημα της εργασιακής σχέσης μόνο οι 40 ημέρες για τις οποίες επιδοτήθηκε και όχι οι 60.

Χρόνοι που δεν συνυπολογίζονται στο Δώρο Χριστουγέννων

Δεν υπολογίζονται οι μέρες κατά τις οποίες ο μισθωτός απείχε από την εργασία του αδικαιολόγητα ή λόγω άδειας χωρίς αποδοχές.

Δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό δώρων εορτών το διάστημα της απουσίας των εργαζομένων για συνδικαλιστική δραστηριότητα , δηλαδή ο χρόνος της συνδικαλιστικής άδειας.

Σχετικά με την απεργία η δικαστηριακή νομολογία δέχεται ότι οι ημέρες της απεργίας δεν υπολογίζονται στο χρόνο διάρκειας της εργασιακής σχέσης γιατί η αποχή του μισθωτού οφείλεται σε δική του θέληση και δεν μπορεί επομένως να χαρακτηριστεί σαν δικαιολογημένη απουσία, το ίδιο ισχύει και με τις στάσεις εργασίας.