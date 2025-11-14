Αίθριες καιρικές συνθήκες με νοτιάδες, υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, αλλά και αφρικανική σκόνη, προβλέπει για το Σαββατοκύριακο και έως και την Τρίτη 18 Νοεμβρίου ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του στο Facebook εκτιμά ότι το Σαββατοκύριακο θα κυλήσει με αίθριο καιρό και ιδανικές θερμοκρασίες, ωστόσο από την Δευτέρα (17/11) και όλη την εβδομάδα θα επικρατήσουν ισχυροί νότιοι άνεμοι μέχρι 7 μποφόρ, μεταφέροντας αφρικανική σκόνη σε αυξημένες συγκεντρώσεις, ενώ η θερμοκρασία θα είναι κατά 6 με 8 βαθμούς υψηλότερη από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, φθάνοντας κατά τόπους την Τρίτη και τους 24 βαθμούς Κελσίου.

Πιο αναλυτικά ο Γιώργος Τσατραφύλλιας αναφέρει:

«Θερμή εισβολή με νοτιάδες, υγρασία, σκόνη και υψηλές θερμοκρασίες…

Καλημέρα!

Με αίθριες καιρικές συνθήκες και ημερήσιο θερμοκρασιακό εύρος θα κυλίσει το Σαββατοκύριακο στη χώρα μας. Ωστόσο, τη νέα εβδομάδα θα βρεθούμε στον αστερισμό των νοτιάδων.

Συγκεκριμένα από τη Δευτέρα 17/11 και όλη την εβδομάδα, θα επικρατήσουν ισχυροί νοτιάδες (μέχρι 7 μποφόρ) , οι οποίοι θα κουβαλήσουν από την Αφρική , σκόνη με αυξημένες συγκεντρώσεις τη Δευτέρα και την Τρίτη και θερμότερες αέριες μάζες.

Η θερμοκρασία όλη την εβδομάδα θα βρεθεί σε πιο υψηλά επίπεδα από τα κανονικά και μάλιστα στις αρχές της εβδομάδας, η θερμοκρασιακή ανωμαλία θα είναι της τάξης των 6-8 βαθμών.

Ενδεικτικά ο υδράργυρος την Τρίτη θα σκαρφαλώσει στους 22-24 βαθμούς στη Θεσσαλία, τη Στερεά και την Πελοπόννησο.

Επιπλέον οι βροχές θα είναι περιορισμένες και θα εκδηλωθούν κυρίως στα δυτικά- βορειοδυτικά, από την Τρίτη και μετά».

Η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ:

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ (15/11)

Γενικά αίθριος καιρός. Από τις μεσημβρινές ώρες στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά αραιές νεφώσεις. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σημειωθούν τοπικές ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα νοτιοανατολικά 5 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα παραμείνει σε υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα κατά 2 με 3 βαθμούς. Θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 19 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 21 με 23 βαθμούς Κελσίου.

Πιο αναλυτικά:

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Αραιές νεφώσεις από τις απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 7 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Αραιές νεφώσεις από τις απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 4 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία και στα ορεινά – ημιορεινά της υπόλοιπης Μακεδονίας η ελάχιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Αραιές νεφώσεις από τις μεσημβρινές ώρες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και στο Ιόνιο βορειοδυτικοί τοπικά έως 5 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Αραιές νεφώσεις από τις απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 8 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα νοτιοανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 21 και στη νότια Κρήτη τοπικά έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ με εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ (16/11)

Σχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και είναι πιθανόν να σχηματιστούν τοπικά ομίχλες κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στην περιοχή της Κρήτης δυτικοί με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή κατά 2 με 3 βαθμούς. Θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 19 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 20 με 22 και τοπικά στα νότια τους 23 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ (17/11)

Αραιές νεφώσεις, πιο πυκνές τις πρωινές ώρες στο ανατολικό Αιγαίο και από το μεσημέρι στα δυτικά και τα βόρεια. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν νωρίς το πρωί στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και μετά το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο, στην Ήπειρο και στη Θράκη. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στο Ιόνιο και από το απόγευμα στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ (18/11)

Στα δυτικά και στα βόρεια νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στα βορειοδυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη 7, πιθανόν πρόσκαιρα έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ (19/11)

Στα δυτικά και στα βόρεια αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα βορειοδυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές με λίγες τοπικές βροχές στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 5, στο Ιόνιο και το βόρειο Αιγαίο 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.