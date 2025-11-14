Οι επόμενες ημέρες συνεχίζονται με ιδανικές καιρικές συνθήκες για βόλτες και δραστηριότητες, καθώς ο Νοέμβριος διατηρεί το ηλιόλουστο προφίλ του. Μέχρι και το τέλος της εβδομάδας αλλά και την ερχόμενη Δευτέρα, το σκηνικό δεν αναμένεται να αλλάξει σημαντικά, προσφέροντας μια ανοιξιάτικη “ανάσα” μέσα στο φθινόπωρο, χωρίς φαινόμενα και με θερμοκρασίες κοντά στα κανονικά για την εποχή, ελαφρώς υψηλότερες ως προς τις μέγιστες. Ωστόσο, το πρωί και το βράδυ θα επιμένει η ψύχρα.

Σάββατο 15 Νοεμβρίου – Κυρίαρχη η ηλιοφάνεια

Το Σάββατο, σε ολόκληρη τη χώρα θα επικρατήσουν πολύ καλές καιρικές συνθήκες με κυρίαρχη την ηλιοφάνεια, ενώ δεν αναμένονται φαινόμενα. Λίγες αραιές νεφώσεις θα εμφανιστούν κυρίως από το μεσημέρι και μετά και κατά τόπους θα πυκνώσουν.

Τοπικές ομίχλες και περιορισμένη ορατότητα

Η ορατότητα νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ θα είναι τοπικά περιορισμένη, ενώ στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας αναμένονται ομίχλες.

Άνεμοι και θερμοκρασία

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, ασθενείς έως μέτριας έντασης 2 με 4 μποφόρ. Στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ, όμως σταδιακά θα εξασθενήσουν στα 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει 2 με 3 βαθμούς υψηλότερη από τα κανονικά, φτάνοντας στα βόρεια τους 16 με 18°C, στην υπόλοιπη χώρα τους 19 με 21°C, ενώ στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα αγγίξει τους 22 με 23°C.

Καιρός στην Αττική (15/11)

Στην Αττική αναμένεται γενικά ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 20°C, τοπικά 21°C, ενώ οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και μεταβλητοί, στα 2 με 3 μποφόρ.

Καιρός στη Θεσσαλονίκη (15/11)

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 17°C, τοπικά 18°C, και οι άνεμοι θα είναι ασθενείς μεταβλητοί στα 2 με 3 μποφόρ.

Κυριακή 16 Νοεμβρίου – Συνεχίζεται ο καλός καιρός αλλά με λίγη σκόνη

Η Κυριακή διατηρεί τον καλό καιρό, με αρκετή ηλιοφάνεια και αραιές νεφώσεις, οι οποίες κατά διαστήματα θα πυκνώνουν κυρίως στα ανατολικά.

Τοπικές ομίχλες και μεταφορά σκόνης

Η ορατότητα θα είναι νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ τοπικά περιορισμένη, με πιθανότητα για ομίχλες, κυρίως σε θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα. Οι μετεωρολογικές συνθήκες θα ευνοήσουν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, σε σχετικά χαμηλές συγκεντρώσεις.

Άνεμοι και θερμοκρασία

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες και στα νότια από δυτικές διευθύνσεις, στα 2 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε δυτικά και νότια, με τις μέγιστες να φτάνουν στα βόρεια τους 17 με 18°C, τοπικά 19°C, στην υπόλοιπη χώρα τους 19 με 21°C, και σε νότια Κρήτη και Δωδεκάνησα τους 22 με 23°C.

Καιρός στην Αττική (16/11)

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 20°C, τοπικά 21°C, ενώ οι άνεμοι θα είναι ασθενείς μεταβλητοί στα 2 με 3 μποφόρ.

Καιρός στη Θεσσαλονίκη (16/11)

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται αρκετή ηλιοφάνεια με αραιές τοπικά πιο πυκνές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 17°C, τοπικά 18°C, με ασθενείς μεταβλητούς ανέμους στα 2 με 3 μποφόρ.