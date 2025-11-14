Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα, Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025, σε ολόκληρη τη χώρα.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες, κυρίως στο εσωτερικό της ηπειρωτικής Ελλάδας, όπου αναμένονται και ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, φτάνοντας τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, με τη μέγιστη να αγγίζει τους 18 με 19 βαθμούς στα βόρεια και τους 20 με 22 βαθμούς στην υπόλοιπη χώρα. Στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα οι τιμές θα φτάσουν έως τους 23 βαθμούς Κελσίου.

Περιφερειακές προβλέψεις

Μακεδονία – Θράκη: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις πρωί και βράδυ. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 19 βαθμούς, 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη στη δυτική Μακεδονία.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος: Αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις τις πρώτες και τελευταίες ώρες της ημέρας. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ, στο Ιόνιο βόρειοι έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 11 έως 22 βαθμούς, χαμηλότερη κατά 3 με 4 στο εσωτερικό της Ηπείρου.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις το πρωί και το βράδυ. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 8 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη: Γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ και στα νοτιοανατολικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς, τοπικά στη νότια Κρήτη έως 23.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα: Γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 μποφόρ, στα νότια έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία από 15 έως 23 βαθμούς, 3 με 4 χαμηλότερη στα βόρεια.

Αττική: Αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις πρωί και βράδυ. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 10 έως 21 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις τις πρωινές και βραδινές ώρες. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ, θερμοκρασία από 7 έως 19 βαθμούς.

Πρόγνωση επόμενων ημερών

Σάββατο 15 Νοεμβρίου: Γενικά αίθριος καιρός, με αραιές νεφώσεις από το απόγευμα στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, ενώ οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ θα εξασθενήσουν σταδιακά. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, 2 με 3 βαθμούς πάνω από τα κανονικά.

Κυριακή 16 Νοεμβρίου: Αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις στα ανατολικά, οι οποίες από το βράδυ θα επεκταθούν στα βορειοδυτικά. Οι άνεμοι θα στραφούν σε νότιους και δυτικούς 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά.

Δευτέρα 17 Νοεμβρίου: Αραιές νεφώσεις, πιο πυκνές στα δυτικά και βόρεια. Το βράδυ αναμένονται τοπικές βροχές στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Μακεδονία, ενώ τη νύχτα ενδέχεται να εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι νότιοι 4 με 5 μποφόρ, στα πελάγη έως 7, και η θερμοκρασία με μικρή άνοδο στα ανατολικά.

Τρίτη 18 Νοεμβρίου: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια με τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες στα βορειοδυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι νότιοι 4 με 5 μποφόρ, στα πελάγη έως 7, ενώ η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.