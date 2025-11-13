Με ιδανικές καιρικές συνθήκες θα κυλήσει η Παρασκευή 14 Νοεμβρίου στη χώρα, καθώς ο Νοέμβριος συνεχίζει με ήλιο και σχετικά υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει σχεδόν παντού, προσφέροντας μια ανάσα ανοιξιάτικης διάθεσης μέσα στο φθινόπωρο, ενώ δεν αναμένονται φαινόμενα. Λίγες αραιές νεφώσεις θα κάνουν την εμφάνισή τους κατά τόπους και κατά διαστήματα, κυρίως τις πρωινές και τις βραδινές ώρες.

Περιορισμένη ορατότητα και τοπικές ομίχλες

Νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ, η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας, όπου αναμένεται να σχηματιστούν ομίχλες. Οι συνθήκες αυτές ενδέχεται να επηρεάσουν ελαφρώς τις πρωινές μετακινήσεις, ιδιαίτερα στις πεδινές περιοχές.

Ασθενείς άνεμοι – πιο ενισχυμένοι στο νοτιοανατολικό Αιγαίο

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, γενικά ασθενείς έως μέτριας έντασης. Στο Ιόνιο θα φτάνουν τα 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα κινούνται στα 2 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Πιο ισχυροί άνεμοι θα επικρατήσουν στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, όπου κατά διαστήματα θα αγγίζουν τα 6 με 7 μποφόρ.

Μικρές διακυμάνσεις στη θερμοκρασία

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή και θα παραμείνει σε φυσιολογικά έως ελαφρώς υψηλά επίπεδα για την εποχή. Στα βόρεια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη χώρα θα κυμανθεί κοντά στους 19 με 21 βαθμούς, ενώ στα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Στην Αττική θα επικρατεί γενικά ηλιοφάνεια καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν γενικά ασθενείς και μεταβλητοί, στα 2 με 3 μποφόρ.

Θεσσαλονίκη

Ανάλογες συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη, όπου ο καιρός θα παραμείνει αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 17 και τοπικά 18 βαθμούς Κελσίου, με ανέμους ασθενείς και μεταβλητούς, στα 2 με 3 μποφόρ.

Τάση καιρού για τις επόμενες ημέρες

Τουλάχιστον μέχρι και το τέλος της εβδομάδας, που μπορούμε να μιλήσουμε με σαφήνεια και ασφάλεια για την εικόνα του καιρού, θα διατηρηθούν οι καλές καιρικές συνθήκες στη χώρα μας και θα έχουμε μία φθινοπωρινή ανάπαυλα, με απουσία φαινομένων.

Η ηλιοφάνεια θα είναι γενικά κυρίαρχη, ενώ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε γενικά καλές τιμές, κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα, με αρκετή ψύχρα όμως το πρωί και το βράδυ.