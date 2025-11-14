Φέτος, οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα θα λάβουν νωρίτερα το δώρο Χριστουγέννων, καθώς η προθεσμία καταβολής του, η οποία είναι η 21η Δεκεμβρίου, συμπίπτει με Κυριακή. Έτσι, η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι η καταβολή του δώρου είναι υποχρεωτική για όλους τους εργοδότες, σύμφωνα με την ισχύουσα εργατική νομοθεσία.

Πώς υπολογίζεται το δώρο Χριστουγέννων

Το δώρο Χριστουγέννων υπολογίζεται με βάση τον τρόπο αμοιβής του εργαζομένου, δηλαδή αν λαμβάνει μισθό ή ημερομίσθιο. Η περίοδος αναφοράς ξεκινά την 1η Μαΐου και ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Όσοι εργάστηκαν αδιάλειπτα σε όλη την περίοδο δικαιούνται το πλήρες δώρο, που αντιστοιχεί σε έναν μηνιαίο μισθό ή 25 ημερομίσθια.

Οι εργαζόμενοι που απασχολήθηκαν μέρος της περιόδου λαμβάνουν αναλογικό ποσό, με βάση τον κανόνα ότι κάθε 19 ημέρες εργασίας αντιστοιχούν σε 2/25 του μισθού ή δύο ημερομίσθια.

Η βάση υπολογισμού είναι οι αποδοχές της 10ης Δεκεμβρίου. Αν η εργασιακή σχέση λήξει νωρίτερα, λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές της ημέρας λύσης της σύμβασης.

Το ΚΕ.Π.Ε.Α. παρέχει online εφαρμογή για τον υπολογισμό του δώρου, μέσω της οποίας οι εργαζόμενοι μπορούν να υπολογίσουν το ποσό που δικαιούνται.

Χρόνοι που συνυπολογίζονται στο δώρο Χριστουγέννων

Για τον υπολογισμό του δώρου λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος υποχρεωτικής αποχής από την εργασία των γυναικών πριν και μετά τον τοκετό.

Συνυπολογίζεται επίσης ο χρόνος σπουδαστικής άδειας, κατά τον οποίο εργαζόμενος φοιτητής ή σπουδαστής απουσίασε για να συμμετάσχει σε εξετάσεις.

Προσμετράται ο χρόνος άδειας λουτροθεραπείας, εφόσον υπάρχει σχετική γνωμάτευση από ασφαλιστικό φορέα.

Σε περίπτωση ασθένειας, αφαιρούνται μόνο οι ημέρες για τις οποίες ο εργαζόμενος έλαβε επίδομα ασθενείας από το ασφαλιστικό ταμείο. Για παράδειγμα, αν κάποιος απουσίασε 60 ημέρες και επιδοτήθηκε για 40, αφαιρούνται μόνο οι 40 ημέρες.

Χρόνοι που δεν συνυπολογίζονται

Δεν υπολογίζονται οι ημέρες αδικαιολόγητης απουσίας ή άδειας χωρίς αποδοχές.

Επίσης, δεν λαμβάνεται υπόψη το διάστημα συνδικαλιστικής άδειας, δηλαδή ο χρόνος που ο εργαζόμενος απουσίασε για συνδικαλιστική δραστηριότητα.

Η νομολογία ορίζει ότι οι ημέρες απεργίας δεν προσμετρώνται στον χρόνο εργασιακής σχέσης, καθώς η αποχή αποτελεί επιλογή του εργαζομένου. Το ίδιο ισχύει και για τις στάσεις εργασίας.