Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επισκέφθηκε την Πέμπτη ουκρανικά στρατεύματα κοντά στο νοτιοανατολικό μέτωπο, απευθύνοντας προειδοποίηση για την ανάγκη ενίσχυσης των γραμμών άμυνας μετά τις πρόσφατες απώλειες εδάφους σε μάχες ολοένα και μεγαλύτερης έντασης.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε κοντά στο χωριό Ορίχιβ, όπου σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο η κατάσταση είναι «μία από τις πιο δύσκολες» σε ολόκληρο το μέτωπο. Ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι η αναχαίτιση των ρωσικών δυνάμεων στην περιοχή είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία της πόλης Ζαπορίζια.

«Η Ζαπορίζια είναι μια σημαντική πόλη, ο εχθρός σίγουρα τη θέλει. Σίγουρα πρέπει να την υπερασπιστούμε», δήλωσε ο Ζελένσκι, απονέμοντας παράλληλα μετάλλια σε στρατιώτες και συζητώντας με στρατιωτικούς τρόπους ενίσχυσης των γραμμών άμυνας.

During my working visit to the Zaporizhzhia region, I held a security briefing with the military command. The main focus was on the operational situation in the South, the tasks for brigades and regiments, along with military and personnel measures to stabilize the situation in… pic.twitter.com/BAxWjjRI02 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 13, 2025

Η επίσκεψή του πραγματοποιείται σε μια περίοδο όπου η κυβέρνησή του αντιμετωπίζει πιέσεις λόγω σκανδάλων διαφθοράς και ενώ οι ρωσικές δυνάμεις έχουν εντείνει την επίθεσή τους σε διάφορα σημεία του μετώπου.

Σταθερό μέτωπο, αυξανόμενη πίεση

Από το 2022, καμία από τις δύο πλευρές δεν έχει επιτύχει σημαντική πρόοδο στο πεδίο της μάχης. Ωστόσο, οι ρωσικές δυνάμεις, που ελέγχουν περίπου το 19% της ουκρανικής επικράτειας, βρίσκονται σε συνεχή επιθετική φάση από τα τέλη του 2023, σημειώνοντας σταδιακές προελάσεις.

Καθώς οι Ρώσοι πλησιάζουν στην πόλη Ποκρόnσκ στα ανατολικά και πιέζουν προς το Κουπιάνσκ στα βορειοανατολικά, η αυξανόμενη ένταση στο νοτιοανατολικό μέτωπο προκαλεί ανησυχία στο Κίεβο και τους δυτικούς συμμάχους του.

I visited wounded defenders at one of the hospitals in Zaporizhzhia. I spoke with the warriors and the medical staff treating them, and presented state awards. The servicemembers were injured on the challenging Zaporizhzhia front and are now recovering and undergoing… pic.twitter.com/y7ai8KJ5Ee — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 13, 2025

Ο ανώτατος διοικητής των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων Ολεξάντρ Σίρσκι, ανέφερε μέσω Telegram ότι το Ποκρόβσκ παραμένει «το επίκεντρο των αμυντικών επιχειρήσεων» και πως οι ουκρανικές μονάδες «επιχειρούν αποτελεσματικά» στην περιοχή.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν κερδίσει έδαφος γύρω από το χωριό Οτσερέτινε, ανατολικότερα, προσελκύοντας ρωσικά στρατεύματα εκεί και μειώνοντας την πίεση στο Ποκρόβσκ.

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, σε μια σπάνια εκδήλωση ειλικρίνειας, ο Σίρσκι είχε παραδεχθεί ότι «η κατάσταση έχει επιδεινωθεί σημαντικά» σε τμήματα της περιφέρειας Ζαπορίζια.

Απειλή περαιτέρω ρωσικής προέλασης

Όπως εκτιμά ο Κόνραντ Μουζίκα, διευθυντής της πολωνικής στρατιωτικής συμβουλευτικής εταιρείας Rochan, περίπου τα μισά από τα πρόσφατα ρωσικά κέρδη στην πρώτη γραμμή προέρχονται από την περιοχή των οικισμών Χουλιάπολε και Βελίκα Νοβοσίλκα.

«Αν και αυτή δεν είναι η κύρια ρωσική προσπάθεια, η έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού στην Ουκρανία επέτρεψε στις ρωσικές δυνάμεις να σημειώσουν τακτικά σημαντικές προελάσεις», επισήμανε ο Μουζίκα.

Πρόσθεσε ότι η περαιτέρω προώθηση δυτικά της Βελίκα Νοβοσίλκα θα μπορούσε να απειλήσει την πόλη Χουλιάπολε από τον βορρά.

«Εάν η Ουκρανία δεν αντιμετωπίσει αυτά τα κενά, οι ρωσικές δυνάμεις μπορεί να προχωρήσουν δυτικότερα όχι μόνο πλησιάζοντας τη Ζαπορίζια, αλλά και απειλώντας με απομόνωση τις ουκρανικές μονάδες στο νότο», προειδοποίησε.