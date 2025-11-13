Η Εθνική Αγγλίας έχει φορέσει ένα νέο… όπλο στις προπονήσεις της — και δεν πρόκειται για φανέλα ή τακτική καινοτομία, αλλά για παπούτσια υψηλής τεχνολογίας της Nike που υπόσχονται να «ξυπνούν» τον εγκέφαλο!

Ο προπονητής των «λιονταριών», Τόμας Τούχελ, επιβεβαίωσε πως αρκετοί διεθνείς τα χρησιμοποιούν στις συναντήσεις και τα διαλείμματά τους, καθώς «τους βοηθούν να συγκεντρώνονται καλύτερα».

«Μου είπαν ότι μπορούν να εστιάσουν περισσότερο στα meetings όταν τα φορούν, και ελπίζω πραγματικά να το πιστεύουν. Ίσως αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δεν ξέρω ποια είναι η επιστήμη πίσω από αυτό», δήλωσε ο Τούχελ με ένα χαμόγελο.

Σύμφωνα με τη Nike, τα παπούτσια ενεργοποιούν τους μηχανοϋποδοχείς — αισθητήρια κύτταρα κάτω από το πέλμα — οι οποίοι στέλνουν ερεθίσματα στον εγκέφαλο, βελτιώνοντας την επαφή του σώματος με το περιβάλλον.

«Οι μεγάλες προεξοχές στη σόλα πιέζουν το πέλμα καθώς περπατάς, ενεργοποιώντας περιοχές του εγκεφάλου που σε βοηθούν να μένεις παρών και συνδεδεμένος με ό,τι συμβαίνει γύρω σου», εξηγεί η εταιρεία.

Αν και το συγκεκριμένο υπόδημα δεν κυκλοφορεί ακόμη στην αγορά, έχει ήδη προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον.

Η Αγγλία, άλλωστε, δεν είναι ξένη με τέτοια τεχνολογικά πειράματα: στο Euro του 2024, οι παίκτες φορούσαν δαχτυλίδια Oura για παρακολούθηση ύπνου και αποκατάστασης, ενώ το ιατρικό τιμ χρησιμοποιούσε χυμό από τουρσιά (pickle juice) για την αντιμετώπιση κραμπών.

Και φυσικά, ο Τούχελ δεν θα μπορούσε να μείνει απ’ έξω:

«Θα τα δοκιμάσω κι εγώ στις εγκαταστάσεις. Μου αρέσει να πειραματίζομαι με τέτοια πράγματα», πρόσθεσε ο Γερμανός τεχνικός.

