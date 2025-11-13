Ένα τραγούδι που δημιουργήθηκε εξ ολοκλήρου από τεχνητή νοημοσύνη ήρθε να ανατρέψει τα δεδομένα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, κατακτώντας την πρώτη θέση στο country chart του Billboard και σηματοδοτώντας την αρχή μιας νέας, έντονα συζητημένης εποχής.

Το AI-generated «Walk My Walk» από το πρότζεκτ Breaking Rust ανέβηκε στο No. 1 του Country Digital Song Sales και ξεπέρασε τα 3 εκατομμύρια streams στο Spotify μέσα σε λίγες μόλις εβδομάδες.

Η ταχύτατη άνοδός του το έκανε viral στο TikTok, με χρήστες να σχολιάζουν είτε την αισθητική του κομματιού είτε το γεγονός ότι πίσω από την επιτυχία δεν βρίσκεται ανθρώπινος δημιουργός.

Σύμφωνα με το Billboard, οι Breaking Rust είναι ένα από τα τουλάχιστον έξι AI acts που έχουν εμφανιστεί στα charts τους τελευταίους μήνες — μια ένδειξη ότι η τεχνητή νοημοσύνη αποκτά μόνιμη παρουσία στη σύγχρονη μουσική βιομηχανία.