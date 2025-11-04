Στις 2 Σεπτεμβρίου, οι φίλοι του ελληνικού τραγουδιού που γέμισαν το χώρο της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων είχαν τη δυνατότητα, να απολαύσουν επί σκηνής τους διακριθέντες δημιουργούς και ερμηνευτές της 5ης Ακρόασης, τα τραγούδια τους και τους ίδιους, αλλά και τους προσκαλεσμένους ερμηνευτές και δημιουργούς που πέρασαν από τις προηγούμενες Ακροάσεις ή τις στήριξαν με καθοριστικό τρόπο.

Η Μικρή Άρκτος με χαρά κυκλοφορεί σήμερα σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες την ηχογράφηση και βιντεοσκόπηση αυτής της μοναδικής και ιστορικής συναυλίας-γιορτής: όλα τα τραγούδια που παρουσιάστηκαν και σύστησαν στο κοινό τις φωνές του μέλλοντός μας.

Δεκαπέντε νέες και νέοι ερμηνευτές, είκοσι επτά καινούργια και σημαντικά τραγούδια με τις υπογραφές ισάριθμων νέων τραγουδοποιών, στιχουργών και συνθετών/τριών.

Στην βραδιά της 5ης Ακρόασης στην Τεχνόπολη, πρωταγωνίστησαν οι νέοι δημιουργοί και ερμηνευτές.

Οι ερμηνευτές: Αλεξάνδρα Μάγκου, Κωνσταντίνος Μπεφάνης, Ιωάννα Γκέλλη, Μαρία Ζουμποπούλου, Μαρία Νικοθόδη, Χρήστος Γκρόζος, Βιολέττα Γαλανού, Πάρης Γαρός, Άρης Δελαγραμμάτικας, Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου, Κωνσταντίνος Γιουρτσίδης, Ευγένιος Κοψαχείλης, Ελεάννα Πάσχου, Γρηγορία Μεθενίτη.

Οι τραγουδοποιοί: Χριστίνα Ψύχα, Γιώργος Καλογερόπουλος, Ευγένιος Κλιμ, Στέλλα Άλφα, Προκόπης Τσουκαρέλλης, Μαρίνα Καλλιφατίδου, Τάσος Λούκος, Γιώργος Δρούγκας, Φλωρεντία Τασιάνη, Μιχάλης Τσομπάνογλου, Ντορίτα Χωραφά, Νικόλας Μαλιώρας.

Οι δημιουργοί: Λουκία Ανάγνου, Γιάννης Μπαμπαλούκας, Θάνος Μάρκος, Σπύρος Λιμνιάτης, Χρύσα Κωττάκη, Εβίτα Ανδριοπούλου, Θωμάς Ψήμμας, Δέσποινα Πραφτσιώτη, Πέτρος Σολωμού, Δημήτρης Αραβαντινός, Κωνσταντίνος Κάλλιας, Νίκος Παπαντώνης, Γρηγόρης Μαρινάκης, Χρήστος Κατσίδης, Κωνσταντίνος Προκόπης, Χρυσή Μαρούση, Κυριάκος Μιχαηλίδης, Μιχάλης Ελμύρας, Γιώργος Ρήγας, Πολύβιος Χριστοφή, Μάριος Μάκρας, Τάνια Γρεμή, Γιώργος Λιάρος .

Τους καλωσόρισαν οι δημιουργοί και ερμηνευτές:

Γεράσιμος Ευαγγελάτος, Θέμης Καραμουρατίδης, Μιχάλης και Παντελής Καλογεράκης, Απόστολος Κίτσος, Δήμητρα Σελεμίδου, Σπύρος Παρασκευάκος, Θοδωρής Νικολάου.

Την συναυλία παρουσίασαν η Μαργαρίτα Μυτιληναίου και ο Ξενοφώντας Ραράκος.

Την ενορχήστρωση των νεών τραγουδιών και την διεύθυνση της ορχήστρας επιμελήθηκε ο συνθέτης Χρίστος Θεοδώρου.

Την σκηνοθετική επιμέλεια της βιντεοσκόπησης είχε ο Πάνος Ζενίδης και το συνεργείο του.

Την ευθύνη της καλλιτεχνικής επιμέλειας και την παραγωγή του υλικού της συναυλίας υπογράφει ο Παρασκευάς Καρασούλος.

Οι Ακροάσεις της Μικρής Άρκτου, ένας θεσμός με ζωή πάνω από 23 χρόνια, αποτελούν το σημείο συνάντησης νέων δημιουργών και ερμηνευτών με το έντεχνο ελληνικό τραγούδι και το κοινό του.

Μέσα από το θεσμό αναδείχθηκαν σημαντικοί καλλιτέχνες της νεότερης γενιάς όπως: Ελεωνόρα Ζουγανέλη, Ζαχαρίας Καρούνης, Νατάσσα Μποφίλιου, Γεράσιμος Ευαγγελάτος, Θέμης Καραμουρατίδης, Δημήτρης Μαραμής, Κώστας Τσίρκας, Μιχάλης και Παντελής Καλογεράκης, Απόστολος Κίτσος, Δήμητρα Σελεμίδου, Γιάννης Βασιλόπουλος, Σπύρος Παρασκευάκος και δεκάδες άλλοι.

Πιστεύουμε πως η αποτύπωση της βραδιάς που παρουσιάζουμε σήμερα, δεν είναι απλώς ένα ντοκουμέντο – αρχείο μιας ιστορικής στιγμής, αλλά μια αποτυπωμένη πια απόδειξη, συνέχειας, της δύναμης, της ζωντάνιας αλλά και της σημαντικότητας που η τέχνη του τραγουδιού συνεχίζει να έχει στη χώρα μας.

Δείτε και ακούστε την βραδιά της 5ης Ακρόασης στην Τεχνόπολη εδώ:

Youtube:

https://youtube.com/playlist?list=PLWEj8HNMv3Ks8Z1hh-tL6o2hgGol-WWz0&si=lGbA3r9i4GCDh5xI

Spotify:

https://open.spotify.com/album/4PNwAOYmRyB0gr5H5nYTm0

Καλή Θέαση και Ακρόαση!