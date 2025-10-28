Η 18χρονη Ρωσίδα μουσικός του δρόμου Ντιάνα Λογκινόβα, γνωστή με το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο Ναόκο, κρίθηκε ένοχη για «δυσφήμιση» του ρωσικού στρατού και της επιβλήθηκε πρόστιμο 30.000 ρουβλίων (περίπου 369 δολάρια), μετά τη σύλληψή της στις αρχές Οκτωβρίου για ερμηνεία απαγορευμένου τραγουδιού κατά του Κρεμλίνου.

Η Λογκινόβα, φοιτήτρια Μουσικής και μέλος του συγκροτήματος Stoptime, συνελήφθη στις 15 Οκτωβρίου όταν βίντεο από την ερμηνεία της του τραγουδιού «Συνεταιρισμός της Λίμνης των Κύκνων» του εξόριστου ράπερ Noize MC έγινε viral στα ρωσικά κοινωνικά δίκτυα.

Αρχικά καταδικάστηκε σε 13 ημέρες φυλάκισης για διοργάνωση συγκέντρωσης που, σύμφωνα με τις αρχές, εμπόδισε την πρόσβαση στο μετρό. Το αδίκημα θεωρήθηκε διοικητικό και όχι ποινικό, ενώ δύο ακόμη μέλη του συγκροτήματός της εξέτισαν σύντομες ποινές φυλάκισης.

Δεύτερη καταδίκη για «δυσφήμιση»

Μετά την αποφυλάκισή της, οι αρχές επέβαλαν στη νεαρή μουσικό νέα διοικητική ποινή, κατηγορώντας την για «δυσφήμιση» του στρατού λόγω δημόσιας εμφάνισής της όπου ερμήνευσε το τραγούδι «Είσαι Στρατιώτης».

Δικαστήριο της Αγίας Πετρούπολης την έκρινε εκ νέου ένοχη για το ίδιο αδίκημα, με αποτέλεσμα την επιβολή του προστίμου. Δημοσιογράφος του Reuters ανέφερε ότι μετά την απόφαση η Λογκινόβα δεν αφέθηκε ελεύθερη, καθώς αστυνομικοί του υπουργείου Εσωτερικών την οδήγησαν εκτός δικαστηρίου με πολιτικό όχημα.

Αντιδράσεις και κύμα συμπαράστασης

Η υπόθεση της Λογκινόβα έχει προκαλέσει συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς να καταγγέλλουν περιορισμό της ελευθερίας της έκφρασης στη Ρωσία. Το βίντεο που την έδειχνε να τραγουδά στη λεωφόρο Νέβσκι Πρόσπεκτ, ενώ περαστικοί συμμετείχαν, έγινε viral.

Ο Noize MC, γνωστός για την κριτική του προς το Κρεμλίνο, ζει στη Λιθουανία. Τον Μάιο, οι ρωσικές αρχές απαγόρευσαν το τραγούδι του, υποστηρίζοντας ότι περιέχει «εχθρικές στάσεις γεμάτες μίσος» και προωθεί «βίαιες αλλαγές στη συνταγματική τάξη».

Την περασμένη εβδομάδα, ένας άλλος νεαρός μουσικός του δρόμου, ο Γεβγκένι Μιχαΐλοφ, συνελήφθη και φυλακίστηκε για 14 ημέρες στην πόλη Γεκατερίνμπουργκ, επειδή ερμήνευσε τραγούδια του Noize MC και άλλων αντικαθεστωτικών καλλιτεχνών, εκφράζοντας στήριξη στη Λογκινόβα και το συγκρότημά της.