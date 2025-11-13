Αθόρυβα και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, συνελήφθη από αστυνομικούς του Τ.Α.Ε. Μεσσαράς ο όγδοος εμπλεκόμενος στο μακελειό στα Βορίζια.

Ο 23χρονος, ανιψιός του Φανούρη Καργάκη, εντοπίστηκε σε κοιμητήριο της περιοχής και φέρεται να τοποθέτησε τη βόμβα την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, πυροδοτώντας το αιματηρό επεισόδιο ανάμεσα στις δύο οικογένειες.

Από τους οκτώ προσωρινά κρατούμενους, πέντε ανήκουν στην οικογένεια Φραγκιαδάκη και τρεις στην οικογένεια Καργάκη. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, αναζητώντας τόσο τον ηθικό αυτουργό όσο και το άτομο που κατασκεύασε τον εκρηκτικό μηχανισμό, ο οποίος εξερράγη στο σπίτι του 27χρονου – επίσης προσωρινά κρατούμενου.

Εξαφανισμένα όπλα και νέα στοιχεία

Ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης δέχθηκε τουλάχιστον τέσσερις σφαίρες, εκ των οποίων οι δύο ήταν θανατηφόρες, από δύο διαφορετικά πυροβόλα όπλα. Η 56χρονη, στο σπίτι της οποίας σημειώθηκε η έκρηξη, έπεσε την επόμενη ημέρα θύμα πυροβολισμού.

«Κανείς δεν πυροβόλησε από εμάς, ούτε ο αδελφός μου, ούτε ο ξάδελφός μου. Ο αδελφός μου δεν πρόλαβε να σηκώσει το χέρι του», δηλώνει η αδελφή του 39χρονου που έχασε τη ζωή του.

Τα όπλα παραμένουν εξαφανισμένα και οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ενδέχεται να έχουν κρυφτεί σε δύσβατα σημεία του Ψηλορείτη ή κατά μήκος της διαδρομής προς το νοσοκομείο, όπου μεταφέρθηκαν οι τραυματίες της οικογένειας της 56χρονης.

Οι δύο εμπλεκόμενοι από την άλλη οικογένεια, ηλικίας 43 και 48 ετών, που κρίθηκαν προφυλακιστέοι πριν από λίγες ώρες, φαίνονται σε βίντεο να πυροβολούν από ύψωμα του χωριού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ίδιο βίντεο δείχνει τους δύο άνδρες να επιβαίνουν σε αγροτικό όχημα, με το οποίο παραλαμβάνουν τον 39χρονο συγγενή τους για να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο, λίγο μετά το αιματηρό περιστατικό.