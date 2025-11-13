Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης στην οδό Αντιόπης στο Μπραχάμι, όταν η Άμεση Δράση έλαβε κλήση για διάρρηξη σε κατοικία. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ.

Κατά την άφιξή τους, οι δράστες βγήκαν από το σπίτι και επιβιβάστηκαν σε αυτοκίνητο. Προκειμένου να διαφύγουν, εμβόλισαν τις μηχανές της ΔΙ.ΑΣ., προκαλώντας τον ελαφρύ τραυματισμό τριών αστυνομικών.

Κατά τη διαφυγή τους, οι δράστες εμβόλισαν δύο μηχανές της Ομάδας ΔΙΑΣ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά τρεις αστυνομικοί. Οι αστυνομικοί προσπάθησαν να ακινητοποιήσουν το όχημα πυροβολώντας τρεις φορές τα λάστιχά του, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Το όχημα εντοπίστηκε λίγο αργότερα στην οδό Κατριβάνου 6 στη Δάφνη, εγκαταλελειμμένο και χωρίς επιβαίνοντες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δράστες ήταν πιθανότατα τέσσερα άτομα, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να ανήκουν σε ομάδα Ρομά.

Η έρευνα της ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Μαρτυρία περαστικού: «Ακούσαμε πέντε πυροβολισμούς»