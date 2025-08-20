Με λεία αξίας 78.000 ευρώ έφυγαν από συγκρότημα πολυτελών κατοικιών στην Χρυσή Ακτή Πάρου διαρρήκτες, που μπήκαν σε διαμέρισμα που παραθέριζε επιχειρηματίας με την οικογένειά του και άρπαξαν χρήματα και κοσμήματα μεγάλης αξίας.

Η διάρρηξη σημειώθηκε την περασμένη Δευτέρα το πρωί, με τους άγνωστους μέχρι στιγμής δράστες να «τρυπώνουν» στην πολυτελή κατοικία την ώρα που απουσίαζαν ο επιχειρηματίας και η οικογένειά του, παραβιάζοντας την μπαλκονόπορτα του σαλονιού. Οι διαρρήκτες μπήκαν στο εσωτερικό, ερεύνησαν τους χώρους και σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, βρήκαν και αφαίρεσαν ένα χρηματοκιβώτιο, το οποίο περιείχε ένα ρολόι αξίας 40.000 ευρώ, ένα αντρικό κολιέ αξίας 10.000 ευρώ, 13.000 ευρώ σε μετρητά και ένα γυναικείο κολιέ με μενταγιόν αξίας 5.000 ευρώ. Οι δράστες εγκατέλειψαν την πολυτελή κατοικία με λεία αξίας 78.000 ευρώ.

Το μεσημέρι της Δευτέρας ο 60χρονος επιχειρηματίας επέστρεψε στην οικία και διαπίστωσε την κλοπή. Αμέσως ενημέρωσε την αστυνομία. Κλιμάκιο αστυνομικών του τοπικού τμήματος πήγε στο συγκρότημα κατοικιών, αναζήτησε στοιχεία και οπτικό υλικό με τις κινήσεις των δραστών, ενώ κλιμάκιο της Σήμανσης που έφτασε στη Πάρο από τη Σύρο, ερεύνησε την εξοχική κατοικία του επιχειρηματία για δακτυλικά αποτυπώματα και γενετικό υλικό.

Το τελευταίο διάστημα στο νησί, έχουν σημειωθεί άλλες δύο κλοπές σε οικίες και η αστυνομία ερευνά αν είναι οι δράστες είναι μέλη της ίδιας συμμορίας.