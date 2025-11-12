Νέος σεισμός 5,3 Ρίχτερ ταρακούνησε ξανά την Κύπρο το απόγευμα της Τετάρτης. Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Κέντρο, η δόνηση σημειώθηκε 10 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Πάφου και είχε εστιακό βάθος 14 χιλιόμετρα. Η περιοχή είναι γνωστή για τη σεισμικότητά της και στο παρελθόν τη δεκαετία του ’50, είχε δώσει ισχυρό σεισμό με θύματα.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, η νέα σεισμική δόνηση υπολογίζεται στα 5,1 Ρίχτερ με εστιακό βάθος 16,7 χλμπ.

Υπενθυμίζεται ότι σεισμός 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε και λίγο μετά τις 11:00 το πρωί της Τετάρτης στην Κύπρο.

Μιλώντας στην ΕΡΤ o καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκκας, δήλωσε ότι: χρειάζονται προσοχή οι επόμενες 48 ώρες «γιατί η φύση των ρηγμάτων δεν είναι πάντα γνωστή. Ξέρουμε να ρήγματα που υπάρχουν και τέμνουν τον χερσαίο χώρο. Δεν ξέρουμε όμως τα ρήγματα που βρίσκονται στον υποθαλάσσιο χώρο και πώς συνδέονται αυτά τα ρήγματα μεταξύ τους».

Ο κ. Λέκκας σημείωσε επίσης ότι το συγκεκριμένο ρήγμα μπορεί να δώσει σεισμό μεγέθους ακόμα και 8 Ρίχτερ. «Σύμφωνα με τα ιστορικά δεδομένα μπορεί να έχουμε ένα σεισμό 8 Ρίχτερ, αλλά αυτό είναι μία πολύ πολύ ακραία περίπτωση. Είχαμε το 365 μ.Χ. τον σεισμό των 8 βαθμών στο Κούριο, κοντά στη Λεμεσό, όπου καταστράφηκε συνολικά η νότια Κύπρος. Με βάση αυτό το δεδομένο θεωρούμε ότι το μέγιστο μέγεθος μπορεί να είναι και 8 Ρίχτερ, αλλά σε καμία περίπτωση όχι τώρα. Αυτό μπορεί να έχει μία περίοδο επανάληψης 10.000 και 20.000 χρόνια. Είναι πολύ δύσκολη η προσέγγιση ειδικά όταν το ρήγμα βρίσκεται στον υποθαλάσσιο χώρο», προσέθεσε.

Ακόμη στην ΕΡΤ μίλησε και ένας κάτοικος από την Πάφο, ο Ανδρέας Παπαλάς, ο οποίος δήλωσε ότι στην περιοχή επικρατεί μία «μια σχετική ανήσυχη ηρεμία».

Τόνισε επίσης πως ο δεύτερος σεισμός ήταν παρόμοιος με τον σεισμό του 1996 αλλά επεσήμανε ότι ο πληθυσμός της Κύπρου είναι εκπαιδευμένος.

Όπως εξήγησε στον πρώτο σεισμό βρισκόταν για ένα σεμινάριο στην περιοχή Πολεμίδια της Λεμεσού. «Όλοι οι μαθητές και οι συνάδελφοι βγήκαν έξω στο προαύλιο του σχολείου, συντονισμένα, με τάξη και ασφάλεια», είπε χαρακτηριστικά.

«Οι κάτοικοι είμαστε εκπαιδευμένοι, ήμασταν εκπαιδευμένοι, έχουμε ζήσει αρκετούς σεισμούς και οι γονείς μας ειδικά το 53 το σεισμό των μεγάλων που καταστράφηκαν ολόκληρα χωριά στην Πάφο νιώθω ότι είμαστε εκπαιδευμένοι, καθώς ζούμε σε μία σεισμογενή περιοχή».

Στον δεύτερο σεισμό ο κ. Παπαλάς βρισκόταν στην Πάφο κι έκανε λόγο για ένα φαινόμενο με εκκωφαντικό θόρυβο. «Η διάρκεια του δεν ήταν τόσο μεγάλη, ήταν γύρω στα 10-15 δευτερόλεπτα, αλλά ήταν μεγάλο το ταρακούνημα», εξήγησε.

Ο ίδιος τόνισε ότι δεν φοβάται γιατί στην Κύπρο, όταν κτίζουν, κτίζουν με βάση λαμβάνουν υπόψιν τους σεισμούς και τα κτήρια αντέχουν.

Προς το παρόν τόσο στον πρωινό όσο και στον απογευματινό σεισμό δεν έχουν αναφερθεί καταστροφές ή τραυματισμοί.