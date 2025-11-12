Την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου ο καιρός θα είναι γενικά καλός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με την ηλιοφάνεια να κυριαρχεί και μόνο παροδικές αραιές νεφώσεις να κάνουν την εμφάνισή τους κατά τόπους.

Πιο συγκεκριμένα, λίγες νεφώσεις αναμένονται κατά διαστήματα στη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, καθώς και σε περιοχές των Κυκλάδων και του ανατολικού Αιγαίου.

Λίγες τοπικές βροχές στην Κρήτη και το νότιο Αιγαίο

Στο νότιο Αιγαίο και την Κρήτη οι νεφώσεις θα είναι κατά τόπους πιο πυκνές, και θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές, κυρίως νωρίς το πρωί στην περιοχή Κάσου – Καρπάθου, αλλά και στη βόρεια Κρήτη.

Τα φαινόμενα θα είναι περιορισμένης διάρκειας και έντασης, ενώ στη συνέχεια ο καιρός θα βελτιωθεί.

Τοπικές ομίχλες στα ηπειρωτικά

Τις πρωινές και βραδινές ώρες η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, με πιθανότητα να σχηματιστούν ομίχλες, κυρίως στα ηπειρωτικά τμήματα της χώρας. Οι οδηγοί καλό είναι να είναι προσεκτικοί κατά τις μετακινήσεις τους.

Βόρειοι άνεμοι – ενισχυμένοι στο Αιγαίο

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, με εντάσεις 3 έως 5 μποφόρ στα πελάγη.

Προς το απόγευμα, στο Αιγαίο οι βοριάδες θα ενισχυθούν, φτάνοντας στα κεντρικά και νότια τα 6 μποφόρ και τοπικά στα νοτιοανατολικά πρόσκαιρα και τα 7 μποφόρ.

Φθινοπωρινές θερμοκρασίες με ήπιες μεταβολές

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή και θα παραμείνει γενικά σε πιο φθινοπωρινά επίπεδα.

Στα βόρεια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 15 με 17 και τοπικά 18 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη χώρα τους 19 με 21 βαθμούς, ενώ στα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη το θερμόμετρο θα αγγίξει τους 22 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός στην Αττική

Στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με ηλιοφάνεια καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ.

Καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα παραμείνει αίθριος, με ηλιοφάνεια και λίγες παροδικές νεφώσεις.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 17 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και μεταβλητοί, 2 με 3 μποφόρ.

Τάση καιρού για τις επόμενες ημέρες

Και τις επόμενες ημέρες, τουλάχιστον μέχρι και το τέλος της εβδομάδας, που μπορούμε να μιλήσουμε με σαφήνεια και ασφάλεια για την εικόνα του καιρού, θα διατηρηθούν οι καλές καιρικές συνθήκες στη χώρα μας και θα έχουμε μία φθινοπωρινή ανάπαυλα, με απουσία γενικά φαινομένων.

Η ηλιοφάνεια θα είναι γενικά κυρίαρχη, οι βροχές θα είναι πολύ λίγες, πολύ τοπικές και ασθενούς έντασης και διάρκειας, ενώ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα κυμανθεί σε γενικά καλές τιμές, κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα, με αρκετή ψύχρα όμως το πρωί και το βράδυ.