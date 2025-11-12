Μετά και τις διαδοχικές κακοκαιρίες που έδωσαν μεγάλο όγκο νερού σε αρκετές περιοχές και μάλιστα τοπικά με μεγάλη ένταση, οι καιρικές συνθήκες αρχίζουν και βελτιώνονται κι έτσι τις επόμενες αρκετές ημέρες ο ήπιος καιρός θα κυριαρχήσει σε ολόκληρη τη χώρα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Αιτία γι’ αυτή την εξέλιξη συνιστά το πεδίο υψηλών βαρομετρικών πιέσεων που σημειώνεται στον πρώτο χάρτη με το γράμμα “Υ” και που σταδιακά αυτό θα εξαπλωθεί πάνω από τη χώρα.

Παρόλα αυτά σήμερα και αύριο θα δούμε λίγες βροχές για περιοχές που βλέπουν προς το Αιγαίο.

Μετά και από αυτό το διήμερο οι υπόλοιπες ημέρες, μέχρι περίπου και την άλλη Τρίτη, θα χαρακτηρίζονται από ηλιοφάνεια, ήπιους ανέμους, μεγάλο ημερήσιο θερμοκρασιακό εύρος (χαμηλή θερμοκρασία το πρωί, υψηλή το μεσημέρι), αλλά και τοπικά πυκνές ομίχλες με έμφαση τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Προς τα μέσα της άλλης εβδομάδας, όπως σημειώνοεται και στον δεύτερο χάρτη, βαρομετρικό χαμηλό από την περιοχή της Ιταλίας θα μας βάλει και πάλι σε φθινοπωρινό καιρικό μοτίβο, όπως αναφέρει ο κ. Μαρουσάκης.

Ο «Ηρακλής» φέρνει βαρυχειμωνιά στην Ευρώπη

Μέσα στην άλλη εβδομάδα, το παγκόσμιο προγνωστικό μας σύστημα «Ηρακλής» βάζει στην κατάψυξη μεγάλο τμήμα της Γηραιάς Ηπείρου, όπως φαίνεται και στον τελευταίο χάρτη. Οι ενδείξεις επιμένουν ότι μέσα στο τρίτο δεκαήμερο του μήνα τμήμα αυτής της πολικής αέριας μάζας θα απασχολήσει και τη χώρα μας, χωρίς όμως ακόμα να είμαστε σε θέση να δώσουμε περισσότερα στοιχεία καθώς ο προγνωστικός ορίζοντας είναι ακόμη ασταθής και αρκετά μεγάλος.

Η ανάρτηση του μετεωρολόγου Κλέαρχου Μαρουσάκη