Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου (8/11) κοντά στην πλατεία Αναπήρων στη Νέα Ιωνία, όταν μία ομάδα Ρομά άρπαξε έναν νεαρό ομόφυλο τους με αλβανική καταγωγή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μία ομάδα Ρομά 8-10 ατόμων έσπασε την πόρτα του σπιτιού ενός 24χρονου και με χρήση σωματικής βίας τον έβαλε μέσα σε ένα ΙΧ αυτοκίνητο μαύρου χρώματος. Η απαγωγή έγινε μπροστά στα μάτια της 42χρονης μητέρας του, η οποία κάλεσε το «100» και άμεσα σήμανε συναγερμός στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Άμεσης Δράσης, που έδωσε εντολή για αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή.

Λίγη ώρα αργότερα όμως, ο 24χρονος κατάφερε να ξεφύγει από τους επίδοξους απαγωγείς του, οι οποίοι εξαφανίστηκαν. Στην κατάθεση του στο τοπικό Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, ο νεαρός υποστήριξε, πως όλα έγιναν λόγω διαφοράς που είχε κάποιους άλλους Ρομά για μία νεαρή κοπέλα. Μάλιστα, αναγνώρισε και κατονόμασε τους δύο από τους εμπλεκόμενους στην αποτυχημένη απόπειρα αρπαγής του.

Η δε μητέρα του νεαρού είπε στους αστυνομικούς, ότι είδε ακόμη και όπλα να βγαίνουν από την πλευρά την δραστών, με τη γυναίκα να αδυνατεί να εξηγήσει, τι συνέβη με τον γιο της.