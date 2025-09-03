Η διαδρομή που ακολουθούν είναι ερημική. Ο άντρας πανικόβλητος είναι στα χέρια τους, ανήμπορος να αντιδράσει. Οι ταχύτητες μεγάλες. Ο δρόμος ερημικός. Είναι αδύνατο να ζητήσει βοήθεια. Ποιος να τον ακούσει ακόμα κι αν φωνάζει;

Τον βασάνιζαν

Στην απόλυτη ερημιά είναι ουτοπία να πιστέψει πως κάποιος θα τον ακούσει. Το αμάξι τον πάει σε άγνωστη κατεύθυνση. Τον οδηγούν στο μέρος που τον βασάνιζαν για να του πάρουν τους κωδικούς από την κάρτα του και να τον κλέψουν.

Ακολουθούν στιγμές τρόμου και ο άντρας υποκύπτει. Όπως φαίνεται, υπήρχε η πληροφορία ότι ο ίδιος ο 30χρονος είχε στην τράπεζα περίπου 11.000 ευρώ. Ασκώντας βία τον ανάγκασαν να τους δώσει τους κωδικούς από τις κάρτες του και ταυτόχρονα να ανεβάσει το όριο ανάληψης.

Του πήρε την κάρτα

Ο ένας εκ των δραστών έμεινε στο αυτοκίνητο και ο άλλος πήρε την κάρτα, πήγε στη Λάμια και κατάφερε να κάνει ανάληψη 4.000 ευρώ. Στην συνέχεια ξαναπηγαίνει στο αυτοκίνητο και οι δύο ληστές ανάγκασαν τον 30χρονο να πάνε και σε άλλες περιοχές δοκιμάζοντας και άλλες κάρτες.

Η λεία των δραστών ανήλθε στα 6.300 ευρώ. Το μαρτύριο κάπου εδώ τελείωσε. Ο άντρας καταφέρνει να αφήσει πίσω του το κελί του τρόμου και η αστυνομία φτάνει στα ίχνη των απαγωγέων.

Συγγενής του 30χρονου στο Live News

Συγγενικό πρόσωπο του 30χρονου περιγράφει στο Live News τα όσα συνέβησαν.

«Δεν τους ήξερε, το παιδί, είναι ένα παιδί όπως είμαστε όλοι δουλεύουμε για να ζήσουμε, δεν έκανε καμία χλιδάτη ζωή, ούτε είναι παιδί που έκανε επίδειξη δηλαδή, όποιον και να ρωτήσεις για τον συγκεκριμένο θα σου πουν τα καλύτερα. Αυτοί πήγαν να κλέψουνε επειδή είδαν το αυτοκίνητο.

Με όπλο και μαχαίρι

Τον είδαν ότι είναι μόνος του και πέσανε πάνω του γιατί ο ένας μπήκε από την θέση του συνοδηγού, ο άλλος μπήκε πίσω ενώ έσβησε το αυτοκίνητο για να κατέβει, δεν πρόλαβε να κατέβει από το αυτοκίνητο με απειλή όπλου και μαχαιριού του είπαν «ξεκίνα».

Βγάζανε χιλιάδες ευρώ από το ATM

»Τον πάνε πάνω στο Κάστρο στη Λαμία στο παλιό το γήπεδο. Τον κατεβάζουν κάτω. Εντωμεταξύ μέσα στο αυτοκίνητο του ζήτησαν το κινητό του και το πορτοφόλι του. Στην τσέπη το παιδί είχε κάποια χρήματα και λέει: «πάρτε τα παιδιά δεν έχω τίποτα άλλο». Μέσα στο πορτοφόλι βρήκαν τις κάρτες. Αφού είδαν ότι είχε 3 κάρτες, τον κατεβάσανε στο Κάστρο, τον έσπρωξαν, τον χτυπήσαν στα πόδια, τον πιάσανε από τον λαιμό, τον απείλησαν με το όπλο, με το μαχαίρι. Ήταν 2, ήταν εύσωμοι. Μετά τον ξαναβάλανε στο αυτοκίνητο και τον βάλανε στο πίσω μέρος του καθίσματος, ο ένας κρατούσε το όπλο και ο άλλος μπροστά ο οδηγός οδηγούσε με το μαχαίρι.

Tον έσπασαν στο ξύλο

»Πήγαν στην τράπεζα, βγάλανε 2000. Βγάλανε άλλα 2000 σε κάποιο άλλο ATM και μετά τον πήγαν στον Δομοκό σε ένα εγκαταλελειμμένο κτήριο, περιμέναν μέσα στο αυτοκίνητο. Μετά τον πήγαν Στυλίδα – Καραβόμηλο σε άλλα ATM, μετά τον ανεβάσανε στο Κάστρο. 6 ώρες, 6 ώρες, μην πεις σε κανέναν τίποτα και θα κάνουμε κακό στην οικογένεια σου. Τον χτυπήσανε στο κεφάλι, τον πιάσανε από τον λαιμό, τα πόδια του ήταν μελανιασμένα, δεν μπορεί να περπατήσει καλά».

Η σύλληψη

Οι δυο άνδρες εν τέλει συνελήφθησαν και αυτό γιατί ενώ φορούσαν full face κάποια στιγμή το σήκωσε ο ένας, και ο 30χρονος διέκρινε ένα σκουλαρίκι στη μύτη. Από αυτό το χαρακτηριστικό, κατάφερε και αναγνώρισε την επόμενη μέρα στην αστυνομία το πρόσωπο του δράστη.

«Εγώ είδα τρία άτομα αλλά όμως επειδή δεν έχει ούτε φως ούτε τίποτα , σκιές, και λέω και εγώ άντε τίποτα ζευγαράκια παιδάκια θα είναι. Αυτά όμως έκατσαν και καμία μισή ώρα και μετά την κοπάνησαν είδα», ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας.

Γνωστοί στη Λαμία

Τα δύο άτομα ήταν γνωστά στη Λαμία και σύμφωνα με πληροφορίες ο ένας είναι διανομέας σε κατάστημα στο κέντρο της πόλης, ενώ μεταξύ τους δεν είχαν κάποια άμεση σχέση.

«Του πήραν τα χρήματα, ότι είχε πάνω του, ζητήσαν τι λεφτά έχεις, μετά του πήραν το κινητό, τον χτύπησαν μετά με τη βία πήραν τους κωδικούς του e-banking», είπε συγγενικό πρόσωπο του 30χρονου.

Παρά το γεγονός ότι τους άφησαν ελεύθερους μετά από 6 ώρες, ο ένας εκ τω ν δραστών πήγε με την ίδια κάρτα να παίξει και σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών.