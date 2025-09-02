Δύο άνδρες ηλικίας 25 ετών συνελήφθησαν τη Δευτέρα το πρωί στη Λαμία από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, κατηγορούμενοι για αρπαγή τύπου «Tiger», ληστεία, απάτη μέσω υπολογιστή, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και πρόκληση σωματικών βλαβών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες ξημερώματα Κυριακής είχαν στήσει καρτέρι σε 30χρονο έξω από το σπίτι του στην περιοχή της Λαμίας. Καλυμμένοι και με την απειλή πιστολιού και μαχαιριού, του άρπαξαν το κινητό και το πορτοφόλι, τον επιβίβασαν στο όχημά του και τον οδήγησαν σε ΑΤΜ όπου, χρησιμοποιώντας μία από τις τρεις χρεωστικές του κάρτες, αφαίρεσαν 4.000 ευρώ.

Προηγουμένως, τον είχαν μεταφέρει σε απόμερη τοποθεσία στο παλιό γήπεδο του Κάστρου, όπου με σωματική βία και απειλές του απέσπασαν τους κωδικούς ηλεκτρονικής τραπεζικής. Παρά την αποτυχία να πραγματοποιήσουν συναλλαγή σε άλλο ΑΤΜ λόγω ασφαλείας, ανάγκασαν το θύμα να ανοίξει λογαριασμό σε άλλη τράπεζα και απέσπασαν 2.300 ευρώ, τα οποία εκταμίευσαν αργότερα.

Το περιστατικό διήρκησε συνολικά έξι ώρες, κατά τη διάρκεια των οποίων οι δράστες μετέφεραν το θύμα με το δικό του όχημα, απειλώντας τον συνεχώς. Στο τέλος, τον άφησαν ελεύθερο στην περιοχή του Κάστρου και διέφυγαν πεζοί.

Η Aστυνομία ταυτοποίησε έναν από τους δράστες, που εργαζόταν ως ντελίβερι σε γνωστό κατάστημα της πόλης. Κατά τις έρευνες στις οικίες τους κατασχέθηκαν πιστόλι κρότου με γεμιστήρα, ρόπαλο με καρφιά, αναδιπλούμενο μαχαίρι, κινητό και χρηματικό ποσό.

Τέλος οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον της Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Λαμίας, η οποία τους παρέπεμψε σε κύρια ανάκριση. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν.