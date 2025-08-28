Ένα ζευγάρι υπεράνω υποψίας που διέμενε σε κεντρικό ξενοδοχείο της Λαμίας, ήταν οι δράστες κλοπών σε καταστήματα της πόλης.

Μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο κλοπής από κατάστημα οπτικών στον πεζόδρομο της οδού Βύρωνος, ταυτοποιήθηκε σύμφωνα με το lamiareport.gr, ως οι δράστες της θρασύτατης κλοπής το μεσημέρι της Τετάρτης 27 Αυγούστου ενός ζεύγους γυαλιών ηλίου. Μάλιστα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, άλλοι τέσσερις επαγγελματίες στο κέντρο της πόλης κατήγγειλαν, ότι είχαν δεχτεί την «επίσκεψη» του ζευγαριού.

Μετά τη δημοσιοποίηση της πράξης τους πάντως φρόντισαν να εξαφανιστούν. Ωστόσο τα στοιχεία τους είναι γνωστά και η αναζήτησή τους είναι εντός των ορίων αυτοφώρου.