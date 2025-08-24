Στα χέρια της αστυνομίας βρέθηκε 38χρονος αλλοδαπός, ο οποίος συνελήφθη επ’ αυτοφώρω κατά τη διάρκεια κλοπής σε εργοτάξιο οικοδομής στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με επίσημες πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε όταν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., που περιπολούσαν στην περιοχή, εντόπισαν τον άνδρα τη στιγμή που αφαιρούσε υλικά από το σημείο.

Πιο συγκεκριμένα, ο 38χρονος κατάφερε να αποσπάσει πέντε μεταλλικά υποστυλώματα, σκυρόδεμα βάρους 20 κιλών, σιδερόβεργες και μια εργαλειοθήκη με διάφορα εργαλεία. Ο δράστης μετέφερε τα αντικείμενα αυτά χρησιμοποιώντας τρίκυκλο όχημα, προκειμένου να τα απομακρύνει γρήγορα από το εργοτάξιο της νεοαναγειρόμενης πολυκατοικίας.

Παρέμβαση της Αστυνομίας και Επιστροφή των Κλοπιμαίων

Μετά τη σύλληψη, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν άμεσα στην αποκατάσταση της ζημιάς, καθώς όλα τα αφαιρεθέντα υλικά και εργαλεία επιστράφηκαν στον μηχανικό – υπεύθυνο του έργου. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού – Ευόσμου, όπου σχηματίστηκε δικογραφία εναντίον του.

Ο 38χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις κατηγορίες που τον βαραίνουν για την πράξη του. Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, παρόμοια περιστατικά κλοπών από εργοτάξια αποτελούν συχνό φαινόμενο και τονίζεται η σημασία της επαγρύπνησης σε τέτοιου είδους δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους.