Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση ενός 16χρονου αμέσως μετά την άφιξη του στο Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Φθιώτιδας στη Λαμία.

Για την εξαφάνιση του Θανάση Κ. ενημερώθηκε το «Χαμόγελο του Παιδιού» το οποίο εξέδωσε Missing Alert. Ο Θανάσης Κ. έχει ύψος 1.68 μ., κανονικό βάρος, καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε ροζ μπλούζα, μαύρη βερμούδα και αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας.

Η δημοσιοποίηση των στοιχείων του γίνεται, καθώς ενδεχομένως να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο.