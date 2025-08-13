Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση χθες Τρίτη 12 Αυγούστου ενός 15χρονου αιγυπτιακής καταγωγής από χώρο παιδικής προστασίας στην περιοχή των Ταγαράδων Θεσσαλονίκης.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» που ενημερώθηκε σήμερα (13/08), προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδεχομένως συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο. Σύμφωνα με το «Χαμόγελο του Παιδιού» ο Χίντι Ταϊέλ έχει ύψος 1,60 μ., ζυγίζει 50 κιλά, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Είναι άγνωστο το τι φορούσε όταν εξαφανίστηκε.

ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΧΙΝΤΙ (ον.) ΤΑΪΕΛ (επ.), 15 ΕΤΩΝ https://t.co/ZtuwuTvzJB pic.twitter.com/ZCYUJmYJ0f — Χαμόγελο του Παιδιού (@hamogelo) August 13, 2025

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.