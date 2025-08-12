Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση τριών παιδιών σε Αθήνα και Πειραιά, με το «Χαμόγελο του Παιδιού» να εκδίδει Missing Alert.

Ειδικότερα, στις 08/08/2025, πρωινές ώρες, εξαφανίστηκε από την περιοχή του Πειραιά η Αντάνια- Λορένα Φουντατουρεάνου, 15 ετών. Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε σήμερα 12/08/2025 για την εξαφάνιση και άμεσα προχώρησε στην ενεργοποίηση του μηχανισμού AMBER ALERT HELLAS, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Αντάνια-Λορένα Φουνταντουρεάνου, 15 ετών έχει ύψος 1,58 μ., έχει βάρος 65 κιλά, έχει κοντά μαύρα μαλλιά και πράσινα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε κοντή μπεζ μπλούζα, μπεζ παντελόνι και άσπρα αθλητικά παπούτσια.

🚨 #AmberAlert ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΛΟΡΕΝΑ- ΑΝΤΑΝΙΑ ΦΟΥΝΤΑΤΟΥΡΕΑΝΟΥ, 15 EΤΩΝ Για οποιαδήποτε πληροφορία καλέστε 📞116000https://t.co/O0NBn3Z3rq pic.twitter.com/TBlD7FkMOr — Amber Alert Hellas | Greece (@Amber_Alert_GR) August 12, 2025

Στις 08/08/25, στις 11:00 το πρωί, εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στη Κυψέλη, ο Ζιαντ (ον.) Αλμπάκο Αλάλ (επ.), 14 ετών, συριακής καταγωγής. Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε σήμερα 12/8/2025 για την εξαφάνιση του ανηλίκου και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδεχομένως συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Ζιαντ (ον.) Αλμπάκο Αλάλ (επ.) έχει ύψος 1,60 μ. είναι αδύνατος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε γκρι παντελόνι φόρμας και μπλουζάκι αγνώστου χρώματος.

ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ TOY ΖΙΑΝΤ (ON.) ΑΛΙΜΠΑΚΟ ΑΛΑΛ (ΕΠ.), 14 ΕΤΩΝhttps://t.co/9bFZHCSYQY pic.twitter.com/A7bFvHt3LJ — Χαμόγελο του Παιδιού (@hamogelo) August 12, 2025

Στις 11/08/25 στις 09:00 το πρωί, εξαφανίστηκε από το σπίτι του στην Αθήνα, ο Αντέλ Χάμζε, 13 ετών, συριακής καταγωγής. Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε σήμερα 12/8/2025 για την εξαφάνιση του ανηλίκου και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδεχομένως συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Αντέλ Χάμζε έχει ύψος 1,60 μ., ζυγίζει 50 κιλά, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Φορούσε μαύρη μπλούζα με σχέδιο χρυσά φύλλα, μαύρο τζιν και μαύρα αθλητικά παπούτσια.

ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΕΛ (ον.) ΧΑΜΖΕ (επ.), 13 ΕΤΩΝhttps://t.co/66BNd3DOrd pic.twitter.com/jOZPk0yJnh — Χαμόγελο του Παιδιού (@hamogelo) August 12, 2025

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία για κάποιο από τα παραπάνω παιδιά, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.