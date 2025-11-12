Από την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου τίθεται σε λειτουργία η νέα έκδοση v1.0.12 της ψηφιακής πλατφόρμας myDATA, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Η αναβάθμιση εντάσσεται στη συνεχή προσπάθεια της Αρχής για τη βελτίωση των ψηφιακών υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις και την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης.

Η έκδοση v1.0.12 περιλαμβάνει σημαντικές προσθήκες και τεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες ενισχύουν τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων και διασφαλίζουν μεγαλύτερη διαφάνεια στις ψηφιακές συναλλαγές.

Κύριες αλλαγές και νέες λειτουργίες

1. Ηλεκτρονική Τιμολόγηση B2B, B2C, B2G μέσω Παρόχου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης (Α.1128/2025): Ενσωματώνεται νέο πεδίο downloadingInvoiceUrl στον μορφότυπο των παραστατικών, το οποίο επιτρέπει στον λήπτη να λαμβάνει το παραστατικό μέσω URL, με δυνατότητα επιλογής μορφής:

• /pdf: Λήψη σε μορφή PDF

• /myDATA: Λήψη σε αναλυτικό μορφότυπο myDATA

• /EN16931: Λήψη σε Ευρωπαϊκό Πρότυπο (ΕΛΟΤ EN 16931)

2. Δελτίο Αποστολής – Αντίστροφη Διακίνηση: Προστίθεται η δυνατότητα έκδοσης παραστατικού τύπου 9.3 Δελτίο Αποστολής με ένδειξη «Αντίστροφη Διακίνηση», μέσω συμπλήρωσης της Αιτίας Έκδοσης:

• 1: Μη Υπόχρεος Έκδοσης

• 2: Άρνηση Έκδοσης / Εκ Παραδρομής Μη Έκδοση

• 3: Ενδοκοινοτική Απόκτηση

• 4: Απόκτηση από Τρίτη Χώρα

• 5: Αντιστροφή Υποχρέωσης

3. Δήλωση Έκδοσης Στοιχείων μέσω Παρόχου ή Ιδιοπαρόχου (Α.1112/2025, άρθρο 6): Ενεργοποιούνται νέες μέθοδοι για τη διαχείριση των δηλώσεων έκδοσης στοιχείων:

• SendStatement: Υποβολή δήλωσης

• RecallStatement: Ανάκληση δήλωσης

• RequestStatements: Λήψη διαβιβασθέντων δηλώσεων

Χρονικό διάστημα αναβάθμισης

Οι εργασίες της αναβάθμισης θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου, από τις 07:00 έως τις 08:00 το πρωί. Κατά τη διάρκειά τους δεν θα είναι δυνατή η διαβίβαση δεδομένων από εφαρμογές ERP, ΥΠΑΗΕΣ, timologio – myDATAapp και την Ειδική φόρμα καταχώρησης.

Εξυπηρέτηση φορολογουμένων

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ my1521:

• Τηλεφωνικά στο 1521, χωρίς χρέωση, εργάσιμες ημέρες από 07:00 έως 20:00.

• Ψηφιακά στο my1521, όλο το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα, επιλέγοντας: Θέματα Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων & myDATA > timologio > Έκδοση τιμολογίων μέσω της ψηφιακής εφαρμογής timologio.