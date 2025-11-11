Βλέπεις τον αγώνα Παρί- Παναθηναϊκός για την Ευρωλίγκα. Με ενδιαφέρον, ελληνική ομάδα, γαρ. Βυθίζεσαι στο παρκέ έως ότου ένα ζουμ της κάμερας σε αναγκάζει να κάνεις βουτιά στο παρελθόν: Ερίκ Ραμπεσαντρατανά στις εξέδρες του κλειστού γηπέδου και ψάχνεις μήπως έχει σχέση με την Παρί. Όχι. Τουλάχιστον όχι επίσημη, γιατί ο ηλικίας 53 ετών πλέον Γάλλος άλλοτε αμυντικός μέσος, είναι ατζέντης ποδοσφαιριστών ενώ δίνει το παρών και σε μπασκετικά γεγονότα.

Τι θυμήθηκαν όσοι είδαν τον Ραμπεσαντρατανά από την τηλεόραση; Το καλοκαίρι του 2001. Τότε που ο Μάκης Ψωμιάδης είχε κάνει μπάσιμο στην ΑΕΚ, πήρε τα ηνία και επιχειρούσε δυνατές μεταγραφές, λες και αναζητούσε ασπίδα. Κάρλος Γκαμάρα, ο ένας ογκόλιθος της άμυνας, εν ενεργεία κεντρικός μπακ της εθνικής Παραγουάης. Κλάση. Δεύτερος, Ερίκ Ραμπεσαντρατανά. Ηρθε και έγινε μικρός χαμός.

Κόσμος στην υποδοχή και στην παρουσίαση του 29χρονου Γάλλου με καταγωγή από τη Μαδαγασκάρη, ζωηρό ενδιαφέρον. Αλλωστε όταν έχεις αγωνιστεί σε Νανσί και Παρί, έτσι συμβαίνει. Ελα όμως που ο Ερίκ είχε παραπάνω κιλά και αυτά δεν κρύβονταν; Ο Σάντος τι να κάνει, πάσχισε να τον βάλει στην ομάδα, έδωσε στον Ραμπεσαντρατανά κάποια φιλικά όπως και ανούσια ματς Κυπέλλου συν δύο ευρωπαϊκά. Ούτε 300’ δεν αγωνίστηκε με την ΑΕΚ- καθόλου δε στο πρωτάθλημα.

Τραυματίστηκε στην αρχή της σεζόν ο παίκτης, ο Ψωμιάδης ενοχλήθηκε και έψαχνε τρόπο να αλλάξει τους όρους στο συμβόλαιο, ζητούσε να μάθει πότε θα ετοιμαστεί, θρυλείται πως υπήρξε και ένταση ανάμεσά τους και τελικά ο Ερίκ Ραμπεσαντρατανά που από ένα σημείο και μετά έπρεπε μόνο να εμφανίζεται στο προπονητήριο αλλά χωρίς το δικαίωμα να γυμνάζεται, συμφώνησε να φύγει.

Άπραγος και χωρίς τη λάμψη που είχε η άφιξή του. Ισως βέβαια με λιγότερα κιλά- αλλά είπαμε: αυτά ήταν μόνο η αφορμή για να θυμόμαστε το πέρασμα από την Αθήνα ενός παίκτη από τον οποίο πολλοί περίμεναν πολλά αλλά αποδείχθηκε μια μεταγραφική φούσκα της αλήστου μνήμης περιόδου του Ψωμιάδη στην ΑΕΚ.