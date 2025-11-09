Κάποια παιχνίδια τα κερδίζουν οι ποδοσφαιριστές, κάποια οι προπονητές. Στο πρώτο του ντέρμπι στο ελληνικό πρωτάθλημα, ο Ράφα Μπενίτεθ έφυγε νικητής γιατί… αυτός το επέλεξε. Άλλοι θα είχαν λυγίσει με τόσα προβλήματα και απουσίες, ωστόσο ο Ισπανός με καθαρό μυαλό και τη μεγάλη του εμπειρία, διαχειρίστηκε άψογα το ματς και κατάφερε να οδηγήσει την ομάδα του στην κατάκτηση των τριών βαθμών.

Ούτε προπονητική υπεροψία είχε ο Μπενίτεθ για να κάνει… τρέλες, ούτε φοβήθηκε μην… χαλάσει το όνομα του δίνοντας μπάλα στον αντίπαλο. Έκανε όλα αυτά που έπρεπε να κάνει για να φύγει η ομάδα του νικήτρια από τη Λεωφόρο.

Στο πρώτο μέρος είδε την ομάδα του με φρεσκάδα, τρεξίματα, ευκαιρίες και γκολ, στο δεύτερο μέρος έπαιξε πίσω από τη μπάλα, καθώς και η κόπωση έβγαινε και εναλλακτικές επιλογές δεν υπήρχαν.

Οι περιπτώσεις Γεντβάι και Μαντσίνι, παικτών.. ξεχασμένων επί Βιτόρια, είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα των λύσεων που κλήθηκε να βρει εκ των έσω ο Ισπανός προπονητής του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.

Ένα από τα μότο του Ίβηρα φαίνεται ότι είναι το «κανένας δεν περισσεύει», γιατί ο Μπενίτεθ επιστράτευσε όλους όσοι ήταν διαθέσιμοι. Ακόμα και ο νεαρός Μπόκος βρέθηκε στην αποστολή ελέω των απουσιών.

Βέβαια ο Μπενίτεθ δεν έπαιξε μπάλα και ο προπονητής του Παναθηναϊκού απέδωσε τα εύσημα στους ποδοσφαιριστές του, γιατί ακολούθησαν πιστά τις εντολές του. Ακόμα και όταν βγήκε η κόπωση στο δεύτερο μέρος, ήταν πειθαρχημένοι, έδειξαν χαρακτήρα και ανταποκρίθηκαν στις απαιτήσεις του αγώνα.

Τούτο το πείσμα είναι και το «κλειδί». Αν ο Μπενίτεθ καταφέρει να μπολιάσει στο μυαλό των ποδοσφαιριστών του Παναθηναϊκού το πνεύμα του νικητή, τότε θα έχει πετύχει τον πρώτο του στόχο.

Για την ώρα οι Πράσινοι βαδίζουν στον σωστό δρόμο. Μείωσαν την απόσταση από την κορυφή, πήραν μια νίκη που θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο την αυτοπεποίθηση τους, κέρδισαν και την απαραίτητη ηρεμία και στη διακοπή του πρωταθλήματος θα έχουν μια σπάνια ευκαιρία για να δουλέψουν με τον προπονητή τους σε θέματα τακτικής.