Ο Ολυμπιακός βρήκε και τρίτο τέρμα, στην αναμέτρηση εναντίον της Κηφισιάς στη Νεάπολη, με σκόρερ για δεύτερη φορά τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Ο Μαροκινός επιθετικός νίκησε για δεύτερη φορά τον Ραμίρες από την άσπρη βούλα και διαμόρφωσε το 3-1 για τους «ερυθρόλευκους, στον αγώνα της 10ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Ο διαιτητής της αναμέτρης θα καταλογίσει πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού, με τη βοήθεια του VAR, σε χέρι του Αμανί. Ο Ελ Κααμπί ευστόχησε για δεύτερη φορά, μετά το 57ο λεπτό, διαμορφώνοντας το 3-1 για τον Ολυμπιακό.