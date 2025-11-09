Δημοφιλή
Ο Στέλιος Διονυσίου μίλησε για τον εθισμό του στο τζόγο: «Έτσι χάλασε και το σπίτι μου» – Πώς «παγίδευσαν» τον πατέρα μου
Ο Στέλιος Διονυσίου, στην εκπομπή «Αστερόσκονη» στο Action 24, μίλησε για τον πατέρα του, Στράτο Διονυσίου, και για τον εθισμό του στον τζόγο. «Εκείνη την εποχή ήταν δύσκολα. Όχι τόσο ο κόσμος, όσο τα μέσα, τον είχαν βγάλει “Αλ Καπόνε” της Ελλάδος. Μόχθησε πολύ για να σταθεί ξανά στα πόδια του. Ο πατέρας μου φυλακίστηκε […]
Η Σμαράγδα Καρύδη εξομολογείται: «Ήμουν προετοιμασμένη για τον θάνατο του μπαμπά μου»
Η ηθοποιός Σμαράγδα Καρύδη, στην εκπομπή «Τετ α Τετ» με τον Τάσο Τρύφωνος, μίλησε για την απώλεια του πατέρα της, Ντίνου Καρύδη. «Ήμουν προετοιμασμένη για τον θάνατο του μπαμπά μου. Γιατί ο μπαμπάς μου πέρα από την ηλικία του, αυτό είναι κάτι που το έχεις στο μυαλό σου, από το 2017 έπαθε ένα πολύ σοβαρό […]
Ο φόβος κυριαρχεί στα Βορίζια – Στο «μικροσκόπιο» πέντε ύποπτοι για την βόμβα, εξαφανισμένα τα όπλα του μακελειού
Τρεις φυλακισμένοι συγγενείς του Φ.Κ. που έπεσε νεκρός στα Βορίζια Ηρακλείου αλλά και δυο συγκρατούμενοί τους, βρέθηκαν ενώπιον ανακρίτριας για την έκρηξη της βόμβας στο χωριό
Άντονι Χόπκινς: To τηλεφώνημα που άλλαξε τη ζωή του – Η αληθινή ιστορία πίσω από τη «Σιωπή των Αμνών»
Στις αναμνήσεις του, ο σπουδαίος Ουαλός ηθοποιός αποκαλύπτει πώς ο ρόλος του στο «Η Σιωπή των Αμνών» άλλαξε για πάντα την καριέρα του, από την πρώτη ανάγνωση του σεναρίου μέχρι τη στιγμή που έκανε τη Τζόντι Φόστερ να παγώσει