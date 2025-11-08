Ο Δικέφαλος του Βορρά αφήνει πίσω του μια ακόμη απαιτητική εβδομάδα προπονήσεων και πηγαίνει στο τελευταίο παιχνίδι πριν από τη διακοπή του Νοεμβρίου με στόχο να δώσει συνέχεια στο νικηφόρο σερί του και να παραμείνει σε τροχιά κορυφής.

Η τελευταία προπόνηση πραγματοποιήθηκε στη βροχερή Νέα Μεσημβρία, σε ρυθμούς ντέρμπι και με απόλυτη συγκέντρωση στο τακτικό πλάνο που έχει καταστρώσει ο Ράζβαν Λουτσέσκου. Το πρόγραμμα περιελάμβανε ασκήσεις με μπάλα, έμφαση στις στατικές φάσεις και παιχνίδια υψηλής έντασης, μέσα από τα οποία ο Ρουμάνος τεχνικός θέλησε να δώσει τις τελευταίες οδηγίες στους ποδοσφαιριστές του.

Ο Μαντί Καμαρά συμμετείχε σε μέρος του κανονικού προγράμματος, δείχνοντας ότι βρίσκεται σε πορεία επανόδου, ενώ ο Κωνσταντίνος Θυμιάνης συνέχισε το ατομικό πρόγραμμα επανένταξης που ακολουθεί τις τελευταίες ημέρες. Όλοι οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές είναι στη διάθεση του Λουτσέσκου για το μεγάλο ματς της Κυριακής (09/11).

Η αποστολή του ΠΑΟΚ αναχωρεί το απόγευμα από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» για την Αθήνα, με μοναδικό στόχο να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη με ακόμη ένα θετικό αποτέλεσμα στις αποσκευές της.