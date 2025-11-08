Δεν είναι απλά ένας φανατικός οπαδός. Είναι ήρωας. Ο Στίβεν Κριάν, 61 ετών, έβαλε τη ζωή του σε κίνδυνο για να σώσει επιβάτες σε ένα φρικιαστικό περιστατικό με μαχαίρι σε τρένο στο Χάντινγκτον και παρόλα αυτά, η Ryanair του αρνήθηκε επιστροφή του εισιτηρίου που δεν μπόρεσε να χρησιμοποιήσει για να ταξιδέψει και να δει την αγαπημένη του ομάδα, τη Νότιγχαμ Φόρεστ, στο Europa League.

Ο Κριάν, πιστός φίλος των «Κόκκινων» από το Νότιγχαμ, δέχτηκε επτά μαχαιριές καθώς προσπάθησε να προστατεύσει άλλους επιβάτες, αφοπλισμένος και μόνο με τα χέρια του, κατά τη διάρκεια της επίθεσης στο τρένο Ντόνκαστερ – Λονδίνο King’s Cross. Δέκα άνθρωποι τραυματίστηκαν συνολικά στην επίθεση.

Ο 61χρονος είχε προγραμματίσει να ταξιδέψει στην Αυστρία για τον αγώνα της Φόρεστ με τη Στουρμ Γκρατς, όμως λόγω των τραυμάτων του, δεν μπόρεσε να ταξιδέψει. Η Ryanair, αντί να δείξει κατανόηση, επικαλέστηκε την πολιτική της που δηλώνει ότι όλα τα εισιτήρια είναι μη επιστρέψιμα και συνέστησε στον Κριάν να είχε αγοράσει ταξιδιωτική ασφάλιση.

Οι οπαδοί της Νότιγχαμ Φόρεστ ξεσηκώθηκαν στα social media, μιλώντας για αδιανόητη συμπεριφορά. Κάποιοι μιλούν ήδη για μποϊκοτάζ της εταιρείας. «Έβαλε τη ζωή του σε κίνδυνο για άλλους ανθρώπους και η Ryanair του γυρνά την πλάτη. Απαράδεκτο», δήλωσε ο Κέβιν Τζορτζ, ενώ ο Φίλιπ Τσέιμπερς πρόσθεσε: «Σοκαριστικό αυτό που έκανε η Ryanair, ο Στίβεν είναι συντετριμμένος».

Αναπολώντας τη στιγμή που αντιμετώπισε τον δράστη, ο Κριάν περιέγραψε: «Είχε ένα τεράστιο μαχαίρι, σαν σαμουράι. Ήρθε κατά πάνω μου και ρώτησε “Θέλεις να πεθάνεις;”. Αντέδρασα για να δώσω χρόνο σε άλλους να κρυφτούν. Με χτύπησε στα χέρια, στην πλάτη, στο κεφάλι… αλλά κατάφερα να σωθώ».

Το περιστατικό δεν πέρασε απαρατήρητο από την κοινότητα της ομάδας του Νότιγχαμ. Οι οπαδοί «έστησαν» σελίδα χρηματοδότησης για την αποκατάσταση του Κριάν, με το σύλλογο να δωρίζει 10.000 λίρες, φτάνοντας συνολικά τις 59.000 λίρες. Επιπλέον, η ομάδα προσφέρει στον ήρωα μια θέση σε επόμενο αγώνα, με διαμονή στο ξενοδοχείο της ομάδας και θέα από τη σουίτα των VIP.

Ο δράστης, Άντονι Γουίλιαμς, 32 ετών από το Πίτερμπρο, κατηγορείται για 10 απόπειρες ανθρωποκτονίας, αλλά ο Στίβεν Κριάν ήδη έχει κερδίσει τον τίτλο του πραγματικού ήρωα που έκανε αυτό που λίγοι θα τολμούσαν. Να θέσει τον εαυτό του σε κίνδυνο για να σώσει ζωές!