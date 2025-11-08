Στην τελική ευθεία βρίσκεται η δημιουργία του ψηφιακού χάρτη τιμών ακινήτων (Price map), που θα δείχνει σε κάθε περιοχή της χώρας τις πραγματικές τιμές πώλησης, όπως αποτυπώνονται στα συμβόλαια. Η νέα πλατφόρμα αναμένεται να είναι διαθέσιμη μέχρι το καλοκαίρι του 2026 και στόχος της είναι να δώσει διαφάνεια στην αγορά ακινήτων.

Η πλατφόρμα θα αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να αντλεί στοιχεία από συμβόλαια μεταβίβασης, αγγελίες, φορολογικές δηλώσεις και το Κτηματολόγιο. Μέσω αυτής, αγοραστές και πωλητές θα μπορούν να συγκρίνουν τις τιμές των συμβολαίων με αυτές που εμφανίζονται στις αγγελίες και τα μεσιτικά γραφεία, ανά περιοχή.

Μια πρώτη εικόνα της πλατφόρμας έδωσε ο Υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, υπογραμμίζοντας το πρόβλημα: «Μέχρι σήμερα, η εκτίμηση της αξίας ενός ακινήτου γίνεται κυρίως μέσω αγγελιών, οι οποίες συχνά αφορούν προσδοκώμενες τιμές. Αυτό δημιουργεί σημαντικές διαφορές μεταξύ αγγελίας και πραγματικής τιμής, κάτι που στρεβλώνει την αγορά εις βάρος των αγοραστών. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να έχει ο πολίτης μια τάξη μεγέθους και να γνωρίζει την πραγματική αξία πώλησης ενός ακινήτου ανά περιοχή.»

Η πρόσβαση θα είναι τριών ταχυτήτων:

Δωρεάν πρόσβαση για τους πολίτες που θέλουν να δουν την εκτιμώμενη αξία του ακινήτου τους, τρέχουσα και διαχρονική. Με αντίτιμο για όσους θέλουν λεπτομερείς πληροφορίες για συγκεκριμένες περιοχές, ιδανικό για αγοραπωλησίες. Επαγγελματική για μεγάλους επενδυτές, τράπεζες και μεσιτικά γραφεία, με πλήρη αναλυτικά δεδομένα για στρατηγικές αποφάσεις.

Σε δεύτερη φάση, η εφαρμογή θα δίνει και πληροφορίες για τις τιμές των ενοικίων σε κάθε περιοχή.

Όσον αφορά την αγορά, η Τράπεζα της Ελλάδος προβλέπει ότι η ανοδική τάση στις τιμές κατοικιών θα συνεχιστεί, καθώς η ζήτηση παραμένει υψηλή και το διαθέσιμο απόθεμα περιορισμένο. Στο β΄ τρίμηνο του 2025, οι τιμές νέων διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 6,8% σε ετήσια βάση, ενώ οι τιμές των παλαιών διαμερισμάτων σημείωσαν άνοδο 7,6%. Στην Αθήνα, η αύξηση έφτασε το 5,9%, στη Θεσσαλονίκη και άλλες περιοχές το 8,8%, με τις τιμές να ξεπερνούν τα προηγούμενα ιστορικά υψηλά.