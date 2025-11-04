Η ελληνική αγορά ακινήτων βρίσκεται τα τελευταία χρόνια σε συνεχή ανοδική πορεία, με τις τιμές των κατοικιών να αυξάνονται με ρυθμούς που ξεπερνούν τη δυναμική των εισοδημάτων. Η ανισορροπία αυτή αποτυπώνεται ξεκάθαρα στην πρόσφατη έρευνα της Deloitte, η οποία σκιαγραφεί μια πραγματικότητα ιδιαίτερα απαιτητική για όσους επιθυμούν να αποκτήσουν ιδιόκτητη στέγη.

Τα στοιχεία αναδεικνύουν την Αθήνα ως μία από τις πιο ακριβές πόλεις στην Ευρώπη σε σχέση με το επίπεδο μισθών, ενώ οι τιμές σε περιοχές όπως το Περιστέρι, η Δραπετσώνα και η Θεσσαλονίκη καταδεικνύουν τη γενικευμένη πίεση στην αγορά.

Οι τιμές

Σύμφωνα με την έρευνα, η Αθήνα φιγουράρει στη δεύτερη θέση της λίστας με τις ακριβότερες πόλεις στην Ευρώπη για την απόκτηση νεόδμητης κατοικίας, σε συνάρτηση με τα εισοδήματα των πολιτών. Συγκεκριμένα, απαιτούνται μισθοί 15,3 ετών (μεικτές απολαβές) για την αγορά ενός νεόδμητου διαμερίσματος 70 τ.μ. Πρώτο στη λίστα είναι το Άμστερνταμ στην Ολλανδία, με 15,4 ετήσιους μισθούς.

Ενδεικτικά, για να αγοράσει κάποιος κατοικία στο Περιστέρι (κέντρο), κατασκευής 1974 (ανακαίνιση 2024) με εμβαδόν 50τ.μ., θα χρειαστεί 250.000€ (5.000€ το τ.μ.).

Στην Δραπετσώνα (Αγ. Διονύσιος), νεόδμητη κατοικία κατασκευής του 2025, 127 τ.μ., πωλείται προς 423.000€ (3.331€ το τ.μ.)

Στη Θεσσαλονίκη (Κάτω Τούμπα), για ακίνητο κατασκευής του 1976 (ανακαίνιση 2025), 68 τ.μ., απαιτούνται 176.000€ (2.588 το τ.μ.).

«Οι μισθοί είναι δυσανάλογοι των τιμών», σημειώνει η Άννα Μωκάκου, κτηματομεσίτρια.