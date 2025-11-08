Νέα δεδομένα φέρνει η κυβέρνηση στην κοινωνική πολιτική, δίνοντας πλέον τη δυνατότητα στους δήμους να στηρίζουν οικονομικά τους νέους γονείς. Με βάση το νέο πλαίσιο, κάθε δημοτική αρχή μπορεί, με δική της απόφαση, να χορηγεί επίδομα γέννας έως και 3.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται εντός των ορίων της.

Το μέτρο, που ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος στο συνέδριο της ΚΕΔΕ, στοχεύει στην ενίσχυση των οικογενειών και την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας. Η καινοτομία του βρίσκεται στο ότι η πρωτοβουλία δεν ανήκει πλέον αποκλειστικά στο κράτος, αλλά στους ίδιους τους δήμους, που θα αποφασίζουν αν και με ποιον τρόπο θα εφαρμόσουν την ενίσχυση.

Σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο οποίος αναμένεται να παρουσιαστεί μέσα στον μήνα, οι δήμοι αποκτούν περισσότερα «εργαλεία» για την άσκηση κοινωνικής πολιτικής, από επιδόματα γέννας μέχρι ενισχύσεις στέγασης για νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς, αλλά και κάλυψη εξόδων καυσίμων ή υγείας για τις δημοτικές δομές.

Παραδείγματα από όλη τη χώρα

Ήδη, αρκετοί δήμοι έχουν προχωρήσει σε ανάλογες αποφάσεις, δείχνοντας τον δρόμο.

Ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής χορηγεί από το 2020 επίδομα 1.000 ευρώ για το πρώτο παιδί, ως οικονομικό βοήθημα και κίνητρο για τις οικογένειες της περιοχής. Το ίδιο ύψος επιδόματος δίνει και ο Δήμος Δοξάτου, ενώ πρόσφατα οι δήμοι Αγράφων και Νοτίου Πηλίου ενέκριναν επιδότηση 3.000 ευρώ για κάθε νέα γέννα.

Αντίστοιχες πρωτοβουλίες εξετάζονται από τους δήμους Καλλιθέας, Λυκόβρυσης-Πεύκης και Μινώα Πεδιάδας στην Κρήτη, με στόχο να ενισχυθούν οι νέες οικογένειες και να στηριχθεί η τοπική κοινωνία.

Στον Δήμο Ακτίου-Βόνιτσας, το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε τη χορήγηση 1.100 ευρώ για κάθε νέο παιδί, ενώ ο Δήμος Νάουσας δίνει ήδη 1.000 ευρώ ανά γέννα, ακολουθώντας το ίδιο παράδειγμα. Ο Δήμος Σερβίων συμμετέχει επίσης στο πρόγραμμα δίνοντας και αυτός επίδομα 1.000 ευρώ με κάθε νέα γέννα, ενώ η Λυκόβρυση-Πεύκη διαθέτει voucher για σχολικά είδη σε όλα τα παιδιά της Α΄ Δημοτικού, στο πλαίσιο της ευρύτερης κοινωνικής του πολιτικής.

Στόχος η δημογραφική ανάκαμψη και στήριξη οικογενειών

Η πρωτοβουλία θεωρείται ένα βήμα προς την ενίσχυση της αποκέντρωσης και της κοινωνικής συνοχής, δίνοντας τη δυνατότητα στις τοπικές αρχές να προσαρμόζουν την πολιτική τους στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών.

Με το επίδομα γέννας να φτάνει έως τα 3.000 ευρώ, η κυβέρνηση και οι δήμοι ευελπιστούν να προσφέρουν ουσιαστικό κίνητρο στους νέους γονείς και να συμβάλουν στην αντιστροφή του δημογραφικού προβλήματος, που αποτελεί ένα από τα πιο σοβαρά ζητήματα της χώρας.