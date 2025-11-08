Αμορτισέρ: Η βροχή, οι λάσπες και όσοι χρησιμοποιούν σε δύσκολες χειμερινές συνθήκες το αυτοκίνητο τους – ακόμη και στις δικές μας τις μεσογειακές χώρες – πρέπει να γνωρίζουν ότι τα αμορτισέρ σηκώνουν ένα μεγάλο βάρος του αυτοκινήτου. Οι κακές καιρικές συνθήκες τα ταλαιπωρεί ακόμη περισσότερο. Οι ειδικοί αναφέρουν ότι ένα τσεκάρισμα στην κατάσταση των αμορτισέρ πρέπει να γίνεται πριν την έναρξη της χειμερινής περιόδου. Ακόμη και στα ΚΤΕΟ ελέγχεται οπτικά η κατάσταση των αμορτισέρ.

Οπότε, ένας εξονυχιστικός έλεγχος από έναν επαγγελματία είναι απαραίτητος, ώστε να ελεγχθεί πλήρως η κατάσταση τους. Ένα χαλασμένο αμορτισέρ μπορεί να οδηγήσει σε εκτροπή του αυτοκινήτου, τα οποία γίνονται ιδιαίτερα ευάλωτα στις στροφές. Επίσης, τα φθαρμένα αμορτισέρ μπορεί να οδηγήσουν – για όσους δεν γνωρίζουν – και σε αύξηση της απόστασης φρεναρίσματος έως και 20%. Κάτι που μπορεί να αποδειχθεί καταστροφικό, σε ένα φρενάρισμα πανικού από μια έκτακτη περίσταση. Τα αμορτισέρ πρέπει να ελέγχονται από ειδικούς κάθε 20.000 χιλιόμετρα. Η φθορά των αμορτισέρ επιδεινώνεται – εκτός από τις κακές καιρικές συνθήκες και το χειμώνα –από τον τρόπο οδήγησης, το φορτίο ( αν είναι συνεχώς υπερβολικά φορτωμένο τα αμορτισέρ καταπονούνται ακόμη περισσότερο), τις συνθήκες στο οδόστρωμα ( αν κινείται σε επαρχιακούς δρόμους, χώμα με πολλές λακούβες κα) και τα χιλιόμετρα.

Eλαστικά: Οι εχθροί των ελαστικών είναι συγκεκριμένοι: η χαμηλή πίεση που επιταχύνει την φθορά τους, οι ανωμαλίες των δρόμων, η έλλειψη συντήρησης, οι καιρικές συνθήκες, ο τρόπος οδήγησης και το φορτίο που αν είναι πάνω από το επιτρεπόμενο επιβαρύνει το έργο των ελαστικών. Οι ειδικοί αναφέρουν ότι η πίεση των ελαστικών παίζει σημαντικό ρόλο στην μακροζωϊα των ελαστικών. Ένα ελαστικό με χαμηλή πίεση αυξάνει τον κίνδυνο υδρολίσθησης κατά 30%, και την απόσταση φρεναρίσματος. Επίσης, ένα ελαστικό με χαμηλή πίεση αυξάνει την κατανάλωση καυσίμου ενώ φθείρει ταχύτερα το πέλμα των ελαστικών. Πριν από κάθε ταξίδι αλλά και κάθε 10 ημέρες θα πρέπει να ελέγχεται η πίεση των ελαστικών. Σε κάθε περίπτωση η οδήγηση με εσφαλμένες πιέσεις μπορεί να διακινδυνεύσει σοβαρά την ασφάλεια.