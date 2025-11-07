Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι η σχεδιαζόμενη διεθνής δύναμη σταθεροποίησης (ΔΔΣ) θα αναπτυχθεί «πολύ σύντομα» στη Λωρίδα της Γάζας, μία ημέρα μετά την ανακοίνωση των ΗΠΑ ότι έχουν καταρτίσει σχέδιο ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για να επικυρωθεί το αμερικανικό σχέδιο για την περιοχή.

«Πολύ σύντομα. Αυτό θα γίνει πολύ σύντομα. Και τα πράγματα πάνε καλά στη Γάζα», δήλωσε ο Τραμπ απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου στον Λευκό Οίκο σχετικά με την επικείμενη ανάπτυξη της δύναμης στον παλαιστινιακό θύλακο. Η ανθρωπιστική κατάσταση εκεί παραμένει εξαιρετικά δύσκολη, σχεδόν έναν μήνα μετά την κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι «έχουμε πολλές χώρες που δηλώνουν εθελόντριες να επέμβουν σε περίπτωση προβλήματος με τη Χαμάς» ή αν παρουσιαστεί «οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα». Οι δηλώσεις έγιναν στο περιθώριο συνάντησής του με ηγέτες κρατών της Κεντρικής Ασίας στον Λευκό Οίκο.

Το σχέδιο των ΗΠΑ και οι διεθνείς αντιδράσεις

Οι ΗΠΑ παρουσίασαν σε χώρες-εταίρους τους σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, το οποίο αποσκοπεί στην υποστήριξη του ειρηνευτικού σχεδίου του Τραμπ για τη Γάζα, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης διεθνούς δύναμης, σύμφωνα με ανακοίνωση της αμερικανικής μόνιμης αντιπροσωπείας στον ΟΗΕ.

Ο Αμερικανός πρεσβευτής Μάικ Γουόλτς συναντήθηκε με αντιπροσώπους των δέκα εκλεγμένων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας, καθώς και με περιφερειακούς εταίρους όπως η Αίγυπτος, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Σαουδική Αραβία και η Τουρκία. Όπως ανέφερε εκπρόσωπος της αντιπροσωπείας, η διαδικασία αυτή καταδεικνύει την «υποστήριξη της περιφέρειας» στο σχέδιο.

Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι αρκετές χώρες, μεταξύ αυτών η Ινδονησία, έχουν εκφράσει τη βούλησή τους να συμμετάσχουν στη ΔΔΣ. Ωστόσο, επιμένουν ότι απαιτείται εντολή του Συμβουλίου Ασφαλείας προτού αναπτύξουν στρατεύματα στη Γάζα.

Στόχος και σύνθεση της δύναμης

Η δημιουργία και ανάπτυξη της ΔΔΣ περιλαμβανόταν ήδη στην πρόταση Τραμπ, η οποία οδήγησε στην εύθραυστη κατάπαυση του πυρός στις 10 Οκτωβρίου, έπειτα από δύο χρόνια συγκρούσεων που ξεκίνησαν με την επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Σύμφωνα με το σχέδιο, η δύναμη θα αποτελείται από συμμαχία κυρίως αραβικών και μουσουλμανικών κρατών, με αποστολή να εγγυάται την ασφάλεια στις περιοχές από τις οποίες θα αποσύρεται ο ισραηλινός στρατός.