Η κυβέρνηση της Ουκρανίας συνεχίζει τις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την πιθανή αγορά πυραύλων κρουζ τύπου Τόμαχοκ και άλλων οπλικών συστημάτων μακρού βεληνεκούς, σύμφωνα με δηλώσεις της Όλχα Στεφανίσινα, πρεσβεύτριας του Κιέβου στην Ουάσιγκτον, στο πρακτορείο ειδήσεων Bloomberg.

Η Στεφανίσινα χαρακτήρισε τις επαφές με την Ουάσιγκτον «θετικές», επισημαίνοντας πως οι δύο πλευρές εξετάζουν τρόπους ενίσχυσης της αμυντικής συνεργασίας.

Ωστόσο, μόλις την Κυριακή ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι, τουλάχιστον προς το παρόν, δεν εξετάζει το ενδεχόμενο να προμηθεύσει τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις με τέτοιου είδους πυραύλους.