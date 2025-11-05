Ουκρανία και Ρωσία συνεχίζουν τις σφοδρές συγκρούσεις στο ανατολικό μέτωπο, με το Κίεβο να διαψεύδει τους ρωσικούς ισχυρισμούς περί περικύκλωσης των ουκρανικών δυνάμεων στο Ποκρόφσκ. Το ουκρανικό γενικό επιτελείο ανακοίνωσε ότι η άμυνα της περιοχής παραμένει ενεργή και ότι «δεν υπάρχει καμία περικύκλωση των μονάδων».

Οι μάχες επικεντρώνονται στον επιμελητειακό κόμβο του Ποκρόφσκ, στη βιομηχανική περιοχή του Ντονέτσκ, την οποία το Κρεμλίνο επιχειρεί να καταλάβει. Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, οι δυνάμεις τους αντιστέκονται στις προσπάθειες του ρωσικού στρατού να εδραιώσει θέσεις στην αστική ζώνη.

Από την πλευρά της, η Μόσχα υποστηρίζει ότι ο ρωσικός στρατός «εντείνει την περικύκλωση» των ουκρανικών μονάδων στην περιοχή. Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι η κατάσταση για τις ουκρανικές δυνάμεις «επιδεινώνεται τάχιστα» τόσο στο Ποκρόφσκ όσο και στο Κουπιάνσκ, που παραμένει ένα από τα «καυτά μέτωπα» στη βορειοανατολική Ουκρανία.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε αυτήν την εβδομάδα ότι εκατοντάδες Ρώσοι στρατιώτες έχουν διεισδύσει στην αστική ζώνη Ποκρόφσκ-Μίρνοχραντ. Ο ουκρανικός στρατός ανέφερε πως «είναι σε εξέλιξη ενεργή αντίσταση στις απόπειρες των εχθρικών δυνάμεων πεζικού να εδραιώσουν τις θέσεις τους».

Ο Ζελένσκι επισκέφθηκε χθες Τρίτη τους Ουκρανούς στρατιώτες που μάχονται στο Ποκρόφσκ, δηλώνοντας: «Υπηρετείτε σε έναν πολύ σημαντικό τομέα. Είναι το δικό μας κράτος, η δική μας ανατολική περιφέρεια», σύμφωνα με βίντεο που δημοσιοποίησε η προεδρία.

Σύμφωνα με στοιχεία του Αμερικανικού Ινστιτούτου Μελέτης του Πολέμου, τα οποία ανέλυσε το Γαλλικό Πρακτορείο, στις 31 Οκτωβρίου η Ρωσία είχε υπό τον έλεγχό της πλήρως ή μερικώς το 19,2% του ουκρανικού εδάφους. Ελέγχει σχεδόν ολόκληρη την περιοχή του Λουχάνσκ και περίπου το 81% του Ντονέτσκ.