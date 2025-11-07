Εκατοντάδες πτήσεις ακυρώθηκαν σήμερα στα αμερικανικά αεροδρόμια εξαιτίας του συνεχιζόμενου shutdown, που ανάγκασε τις αρχές να περιορίσουν την εναέρια κυκλοφορία λόγω έλλειψης ελεγκτών.

Οι ακυρώσεις ακολουθούν την απόφαση της διοίκησης Τραμπ να μειώσει τις πτήσεις για λόγους ασφαλείας, καθώς οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας εργάζονται χωρίς αμοιβή εδώ και περισσότερες από πέντε εβδομάδες, εξαιτίας της δημοσιονομικής παράλυσης.

«Έχουμε φίλους που έρχονται από την Ευρώπη, που βρίσκονται στο σπίτι και φεύγουν αύριο, φοβούνται λίγο», δήλωσε στο AFP η Ελβίρα Μπούτσι, η οποία περίμενε την κόρη της στο αεροδρόμιο LaGuardia της Νέας Υόρκης. «Το να ελαττώσουν τις πτήσεις, εάν πρόκειται για θέμα ασφαλείας, σίγουρα θα πρέπει να γίνει, όμως δεν θα έπρεπε ποτέ να φθάσουμε εδώ».

Σύμφωνα με τον ιστότοπο FlightAware, περισσότερες από 800 πτήσεις έχουν ήδη ακυρωθεί. Μεγαλύτερα προβλήματα καταγράφονται στα αεροδρόμια O’Hare του Σικάγο, Hartsfield-Jackson στην Ατλάντα, καθώς και στα αεροδρόμια του Ντένβερ και του Ντάλας.

Το αμερικανικό υπουργείο Μεταφορών προβλέπει ότι η μείωση της κίνησης θα φθάσει το 4% σήμερα, το 6% στις 11 Νοεμβρίου και το 10% έως τις 14 Νοεμβρίου.

Η παράλυση της κυβέρνησης και οι επιπτώσεις

Η παρατεταμένη δημοσιονομική παράλυση, γνωστή ως shutdown, είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Ρεπουμπλικανοί και Δημοκρατικοί εξακολουθούν να μην βρίσκουν κοινό έδαφος στο Κογκρέσο για την ψήφιση νέου προϋπολογισμού.

«Είναι απογοητευτικό. Ξέρετε, δεν χρειάζεται να βρισκόμαστε σε αυτήν την κατάσταση. Η κυβέρνηση πρέπει να ξαναλειτουργήσει, προκειμένου να μην ακυρώνουμε πτήσεις», δήλωσε στο CNBC ο Ρόμπερτ Άισομ, επικεφαλής της American Airlines. «Αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε σήμερα είναι να ελαχιστοποιήσουμε τον αντίκτυπο σε όλους τους πελάτες μας».

Καθυστερήσεις και επιβαρύνσεις στα αεροδρόμια

Οι ακυρώσεις έρχονται να προστεθούν στις μεγάλες ουρές στα σημεία ελέγχου ασφαλείας, όπου οι εργαζόμενοι επίσης παραμένουν απλήρωτοι εδώ και έναν μήνα. Η κατάσταση επιδεινώνεται ενόψει του τριημέρου της 11ης Νοεμβρίου, ημέρας αργίας στις ΗΠΑ.

Τα προβλήματα προκαλούν ανησυχία ενόψει του Thanksgiving στις 27 Νοεμβρίου, όταν εκατομμύρια Αμερικανοί ταξιδεύουν αεροπορικώς. «Εάν πρέπει να πάτε σε έναν γάμο, σε μια κηδεία ή σε κάτι άλλο σημαντικό τις επόμενες ημέρες, δεδομένου του κινδύνου ακύρωσης πτήσεων, θα συνιστούσα να αγοράσετε ένα δεύτερο εισιτήριο σε μια άλλη εταιρεία», ανέφερε ο επικεφαλής της εταιρείας χαμηλού κόστους Frontier, Μπάρι Μπιφλ, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ποιες πτήσεις επηρεάζονται

Οι United και Delta διευκρινίζουν ότι οι διεθνείς πτήσεις μεγάλων αποστάσεων δεν επηρεάζονται προς το παρόν. Η United επισημαίνει ότι οι ακυρώσεις αφορούν κυρίως «εσωτερικές και περιφερειακές πτήσεις που δεν συνδέονται με τους αεροπορικούς κόμβους μας».

Περίπου 14.000 ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας επιτηρούν τον αμερικανικό εναέριο χώρο, ενώ περισσότεροι από 3 εκατομμύρια επιβάτες ταξιδεύουν καθημερινά στις Ηνωμένες Πολιτείες, με πάνω από 44.000 πτήσεις κατά μέσο όρο, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA).