Η συνεργασία του Γιώργου Κανελλόπουλου με την Ελσίνκι φτάνει στο τέλος της, καθώς ο 25χρονος μέσος αναμένεται να αποχωρήσει από τον φινλανδικό σύλλογο και να αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Ο Κανελλόπουλος, γέννημα-θρέμμα των Ακαδημιών του Αστέρα AKTOR, εντάχθηκε στην Ελσίνκι τον Ιανουάριο του 2023 και σε δύο σχεδόν χρόνια κατέγραψε 109 συμμετοχές, με 3 γκολ και 11 ασίστ. Αποτελούσε βασικό μέλος της ομάδας που κατέκτησε το πρωτάθλημα και το Λιγκ Καπ Φινλανδίας το 2023, ενώ πέρσι αγωνίστηκε στη League Phase του Conference League, αντιμετωπίζοντας μεταξύ άλλων τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό όπου οι ελληνικές ομάδες επικράτησαν με 4-2 και 1-0 αντίστοιχα.. Φέτος πρόσθεσε στο ενεργητικό του και το Κύπελλο Φινλανδίας.

Η Ελσίνκι ανακοίνωσε πως δεν θα ανανεώσει το συμβόλαιό του, με τον Κανελλόπουλο να εξετάζει πλέον τις αγορές για τον επόμενο σταθμό του. Οι πρώτες «σειρήνες» από την Ελλάδα έχουν ήδη ηχήσει, καθώς η επιστροφή στη χώρα του φαντάζει πιθανή.