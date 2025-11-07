Ομάδα

Ο Αλμπάν Λαφόν έκανε δηλώσεις τόσο για τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Μάλμε για το Europa League, όσο και για το σημαντικό παιχνίδι που ακολουθεί απέναντι στον ΠΑΟΚ για το ελληνικό πρωτάθλημα. Οι δηλώσεις του Λαφόν: Για το ματς με τη Μάλμε: «Ήταν ένα πολύ δύσκολο, αλλά σημαντικό παιχνίδι. Θέλαμε τους βαθμούς και παραμείναμε […]