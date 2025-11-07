Αναλυτικά όσα δήλωσε στην κάμερα της Cosmote TV:
Για την αλλαγή εικόνας του ΠΑΟΚ από την είσοδο του στο παιχνίδι και μετά: «Είμαι πολύ χαρούμενος που βοήθησα την ομάδα. Πήραμε τρεις πολύ σημαντικούς βαθμούς. Πρέπει να συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο και στα επόμενα παιχνίδια».
Για την αγωνιστική ανάκαμψη του ΠΑΟΚ: «Βελτιωνόμαστε παιχνίδι με το παιχνίδι. Μπορούμε να παίξουμε ακόμη καλύτερα. Παίζουμε όμορφο ποδόσφαιρο, αυτό είναι το ποδόσφαιρο που θέλει να παίζει ο ΠΑΟΚ. Φυσικά, θέλουμε να συνεχίσουμε να παίρνουμε νίκες».