Οι αγγλικές ομάδες δείχνουν να έχουν πάρει τα… ηνία της Ευρώπης. Για δεύτερη φορά φέτος, πέντε σύλλογοι της Premier League νίκησαν στην ίδια αγωνιστική του Champions League.

Η Άρσεναλ, η Λίβερπουλ, η Μάντσεστερ Σίτι, η Νιούκαστλ και η Τότεναμ επικράτησαν των αντιπάλων τους, με τις τέσσερις πρώτες να βρίσκονται ήδη μέσα στην πρώτη οκτάδα που οδηγεί απευθείας στα νοκ-άουτ.

Η μόνη που δεν τα κατάφερε ήταν η Τσέλσι, η οποία έφερε 2-2 με την Καραμπάγκ, αλλά παραμένει σε καλή θέση στη βαθμολογία.

Πριν από φέτος, ποτέ στο παρελθόν δεν είχαν κερδίσει πέντε ομάδες από την ίδια χώρα σε μια αγωνιστική της διοργάνωσης. Οι Άγγλοι το πέτυχαν ήδη δύο φορές μέσα σε λίγους μήνες.

«Ζούμε την εποχή της Αγγλίας»

Ο Ισπανός δημοσιογράφος Γκιγιέμ Μπαλαγκέ τόνισε:

«Σε πέντε χρόνια θα μιλάμε για την πενταετία της αγγλικής κυριαρχίας. Η Μπάγερν και η Παρί μπορούν να κοντράρουν, αλλά Μπαρτσελόνα και Ρεάλ έχουν μείνει πίσω».

Άρσεναλ: 4/4 και χωρίς γκολ παθητικό

Η Άρσεναλ έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά. Μαζί με τη Μπάγερν Μονάχου και την Ίντερ είναι οι μόνες ομάδες που έχουν το απόλυτο 4 στα 4 στη φάση των ομίλων, με 12 βαθμούς.

Οι «κανονιέρηδες» δεν έχουν δεχθεί γκολ και έχουν σημειώσει 11, πίσω μόνο από τη Μπάγερν, την Παρί, τη Ντόρτμουντ και τη Μπαρτσελόνα.

Συνολικά, οι αγγλικές ομάδες έχουν 17 νίκες σε 24 αγώνες, 56 γκολ υπέρ και 17 κατά – καλύτερα νούμερα από κάθε άλλη χώρα.

Η οικονομική διαφορά κάνει τη διαφορά

Το μυστικό της επιτυχίας είναι γνωστό: τα χρήματα.

Οι σύλλογοι της Premier League ξόδεψαν φέτος το καλοκαίρι πάνω από 3 δισ. λίρες, περισσότερα από όσα δαπάνησαν όλες μαζί οι ομάδες από Γερμανία, Ισπανία, Γαλλία και Ιταλία.

Η τεράστια δύναμη των τηλεοπτικών συμβολαίων δίνει στους Άγγλους τη δυνατότητα να χτίζουν πιο δυνατά και πιο βαθιά ρόστερ.

Τα προγνωστικά είναι υπέρ τους

Σύμφωνα με την Opta, η Άρσεναλ έχει 99,8% πιθανότητες πρόκρισης, η Σίτι 97,4%, η Λίβερπουλ 95,5%, ενώ Νιούκαστλ, Τσέλσι και Τότεναμ βρίσκονται λίγο πιο πίσω.

Το πιο πιθανό τελικό ζευγάρι αυτή τη στιγμή;

Άρσεναλ – Μπάγερν Μονάχου.

«Η αλήθεια θα φανεί στα νοκ-άουτ»

Ο πρώην άσος της Λίβερπουλ, Στίβεν Γουόρνοκ, ήταν πιο συγκρατημένος:

«Το τι κάνεις στους ομίλους δεν λέει πολλά. Στα νοκ-άουτ κρίνονται όλα, και παίζουν ρόλο λεπτομέρειες και κληρώσεις».

Ο Λέον Όσμαν πρόσθεσε:

«Ίσως φέτος οι αγγλικές ομάδες έχουν βρει επιτέλους την ισορροπία για να τα καταφέρουν και στην Ευρώπη».

Αγγλική σταθερότητα διαχρονικά

Σε 31 σεζόν συμμετοχής, 16 φορές όλες οι αγγλικές ομάδες πέρασαν τη φάση των ομίλων, με 11 παρουσίες σε τελικούς και τρεις “εμφύλιους” (2008, 2019, 2021).

Όλα δείχνουν πως το Champions League ζει ξανά την εποχή της Αγγλίας.

Πηγή: BBC