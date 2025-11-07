Ο Κοστίνια μίλησε για πρώτη φορά μετά την επέκταση του συμβολαίου του με τον Ολυμπιακό, εκφράζοντας τη χαρά και την υπερηφάνειά του για την εξέλιξη αυτή. Ο Πορτογάλος ακραίος μπακ, που έχει καθιερωθεί ως βασικό στέλεχος στην ομάδα του Μεντιλίμπαρ, ευχαρίστησε τον σύλλογο για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή του, επισημαίνοντας ότι αυτή η συμφωνία τον γεμίζει με περηφάνια.

Ο 25χρονος αμυντικός αποτέλεσε κεντρικό πρόσωπο για τον Ολυμπιακό τον τελευταίο 1,5 χρόνο και οι συνεχείς καλές του εμφανίσεις οδήγησαν στην απόφαση της διοίκησης να ανανεώσει τη συνεργασία τους μέχρι το 2028. Ο Κοστίνια δήλωσε πως νιώθει ευγνώμον και ανυπομονεί να συνεχίσει να προσφέρει στην ομάδα, υποσχόμενος να δώσει τον καλύτερό του εαυτό στο μέλλον.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Νιώθω μεγάλη περηφάνεια και είμαι πολύ ευτυχισμένος για αυτή την ανανέωση με αυτόν τον σύλλογο. Είναι σημάδι πώς ήταν μία επιτυχημένη σεζόν. Περηφάνεια είναι η λέξη που μπορώ να πω για την ανανέωση του συμβολαίου μου. Η περσινή σεζόν ήταν απίστευτη. Ήταν μία πολύ καλή εμπειρία, ήταν εκπληκτικά καλή. Κατακτήσαμε το νταμπλ, παίξαμε σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ήταν απίστευτο. Είναι πολύ όμορφο να ζεις σε αυτήν τη χώρα. Οι άνθρωποι είναι καταπληκτικοί, οι οπαδοί είναι παθιασμένοι. Πιστεύω ότι αυτή η σεζόν θα είναι ίδια ή και καλύτερη από την περσινή. Το να μοιραστώ αυτές τις στιγμές με τον Ολυμπιακό είναι κάτι απίστευτο».