Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, σε συνεργασία με τη Δ.Α.Ο.Ε. και το Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού, για το ένοπλο περιστατικό που σημειώθηκε στα Βορίζια Ηρακλείου.

Μέχρι στιγμής, έχουν συλληφθεί συνολικά επτά άτομα ως άμεσα εμπλεκόμενα, είτε στο πλαίσιο του αυτοφώρου είτε κατόπιν έκδοσης σχετικών ενταλμάτων σύλληψης. Παράλληλα, έχουν προσαχθεί δύο ακόμη άτομα – ένας 17χρονος και ένας 56χρονος – για υπόθαλψη και παραμέληση εποπτείας ανηλίκου αντίστοιχα.

Το έβδομο εμπλεκόμενο πρόσωπο, ηλικίας 48 ετών, συνελήφθη χθες (6 Νοεμβρίου 2025) μετά την έκδοση εντάλματος σύλληψης σε βάρος του. Δύο από τους κατηγορούμενους, ηλικίας 25 και 30 ετών, απολογήθηκαν ενώπιον της Ανακρίτριας και του Εισαγγελέα Ηρακλείου και κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι.

Εκτεταμένες αστυνομικές επιχειρήσεις

Στο πλαίσιο των ερευνών, με τη συνδρομή εξειδικευμένων υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης, της Ε.Κ.Α.Μ., της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και άλλων επιχειρησιακών μονάδων (Ο.Π.Κ.Ε. – Τ.Α.Ε.), έχουν πραγματοποιηθεί έως σήμερα:

27 έρευνες σε οικίες ,

, 21 έρευνες σε ποιμνιοστάσια και λοιπούς χώρους ,

, 17 προσαγωγές ατόμων που εξετάστηκαν ,

, καθώς και 352 έλεγχοι σε άτομα και οχήματα, κατά τους οποίους βεβαιώθηκαν πολυάριθμες τροχονομικές παραβάσεις.

Κατά τις έρευνες εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν όπλα, πυρομαχικά και διάφορα αντικείμενα, τα οποία έχουν αποσταλεί για εργαστηριακή εξέταση. Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες με εντατικούς ρυθμούς, σε συνεργασία με την αρμόδια Ανακριτική Αρχή, με στόχο τον εντοπισμό όλων των εμπλεκομένων και την πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης.